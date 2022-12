Senado prestó acuerdo y Emiliano Rolón asumirá en marzo la Fiscalía

Previamente a la votación hubo una sesión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación, donde dictaminaron a favor de prestar acuerdo para la designación del magistrado.

Ya en la sesión varios senadores, en particular de la oposición, consideraron que el próximo fiscal debe dar muestras de independencia para lograr sacar a flote la credibilidad hacia la institución a raíz de que a la actual FGE, Sandra Quiñónez, se la vincula con el cartismo.

En ese sentido, Salyn Buzarquis le instó a Rolón a que se conduzca por la senda de la independencia.

“Esa Fiscalía que hoy no nos representa es la responsable de la muerte del fiscal Marcelo Pecci, en manos del crimen organizado (…) Nunca hubo un investigado por el caso Metrobús, porque la fiscala responde a Horacio Cartes, hay que decirlo”, acusó.

Por parte del Frente Guasu, el senador Pedro Santa Cruz exigió a Rolón esfuerzo dado que no tiene espacio para errores, pues no viene condicionado por ningún sector en particular y se debe enteramente a la sociedad. “Te reitero, doctor Rolón. No tenés derecho de errar en esta situación. Tenés que hacer bien tu función y debemos llevar este país al desarrollo porque la seguridad jurídica es fundamental para eso. Le estamos dando a través del Senado la confianza de la ciudadanía”, señaló.

La senadora Blanca Ovelar pidió que el próximo fiscal investigue sin ningún sesgo y lo haga con “seriedad y probidad”. Amado Florentín, del PLRA, dijo que el doctor Rolón tendrá que desempolvar varios casos, como la muerte de Rodrigo Quintana y el atraco al PLRA sucedido en 2017.

A su turno, el senador Juan Carlos Galaverna, de Honor Colorado, apuntó que siempre dijo que apoyará al designado por el presidente para ocupar el cargo de fiscal general, dado que es su rol constitucional.

PERFIL. El doctor en Ciencias Jurídicas, abogado, notario y escribano público, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, tiene 67 años asumirá su nuevo rol el 9 de marzo de 2023 tras la salida de la actual fiscala general.



41

votos de los senadores presentes expresaron su voto por el acuerdo y luego se sumaron 2 cartistas.



