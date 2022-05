Senado emplaza al Gobierno sobre resultados del crimen de Acevedo

Se establece que el presidente Mario Abdo Benítez emplace a la Comandancia de la Policía Nacional, jefes y subalternos de la institución policial por el término de 15 días para esclarecer el asesinato del jefe comunal.

El documento aclara que en caso de fracasar en su misión ordene una purga profunda en las filas policiales, empezando por los comisarios y subcomisarios del Departamento de Amambay.

Se insta al Poder Judicial y la Fiscalía “que de forma urgente arbitren los medios necesarios que sirvan para la investigación y esclarecimiento del cobarde atentado que acabó con la vida del citado intendente municipal”.

“La familia Acevedo viene denunciando al crimen organizado desde mínimamente una década o más. Nunca fue protegida por el Estado paraguayo”, denunció el proyectista Enrique Buzarquis.

“Todos recordarán cuando milagrosamente se salvó el senador y presidente del Senado, Robert Acevedo, de un atentado. Lastimosamente, muere de Covid”, recordó.

“Posteriormente, se le asesina a la hija del gobernador. No hay avances en la investigación, y hace pocos días al intendente José Carlos Acevedo”, cuestionó el liberal.

“Planteo un proyecto de declaración que si en el plazo de 15 días no tenemos resultados en la investigación, que el ministro del Interior y el comandante empiecen a realizar una purga en las filas policiales”, sostuvo.

“Hay que empezar a cortar cabezas. La gente en el Amambay sabe lo que pasa. Probablemente, el servicio de inteligencia, en su momento, fue mucho más eficiente que el de la Policía. Están todos complicados”, sentenció.

“Fiscales, jueces, policías y todos lo que quieran ir a esa zona, lejos de combatir al crimen organizado, van a coimear, a transar”, acusó.

El proyecto argumenta que tiene que levantar su voz de protesta, por lo que plantea que rueden las cabezas en 15 días si no existen respuestas a la declaración.

“Si no hay avances, corresponde una interpelación al ministro del Interior. Es lo mínimo que se puede hacer, un mensaje. El crimen organizado ha permeado. No puede ser que el Ejecutivo diga que no se puede hacer nada. Es inadmisible”, consideró.

AL ESTILO PABLO ESCOBAR. “Creo que no estamos dimensionando en qué se está convirtiendo el Paraguay”, dijo, y alegó que este tipo de hechos solamente se veían en las películas sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

“En tan poco tiempo tuvimos tres hechos que tuvieron notoriedad pública”, refirió y citó los crímenes de Vita Aranda, el fiscal Marcelo Pecci y el de Acevedo.

“Esta familia, Robert, José Carlos, Ronald fueron los únicos que de frente, con nombres y apellidos, empezaron a denunciar a policías, militares, jueces, fiscales. Se podían haber callado”, consideró.

“No es igual hablar desde Asunción, que vivir en Pedro Juan Caballero. Hablamos de crimen organizado de manera genérica”, remarcó.

“Si el Estado no toma como política de manera integral, dentro de muy poco la sociedad paraguaya va a ser esclava absoluta del crimen organizado, porque están metidos en todas las organizaciones, cooperativas, religiones, fútbol. No es solo narcotráfico, todos los tráficos, lavado de dinero, tráfico de cigarrillo, usan la misma logística”, manifestó.

“Lo mínimo es instar políticamente al Ejecutivo y a la Fiscalía (...) A José Carlos le asesinan con la misma arma que se usó para un doble homicidio”, enfatizó.

“Lo que ocurre en Pedro Juan es un circo. Es importante ejercer presión sobre los policías, fiscales, jueces, que empiecen a dar resultados, y terminen las excusas”, alegó.

“Cuando balaceras lleguen a escuelas donde están nuestros hijos va a ser tarde”, advirtió el senador.