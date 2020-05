Senado convoca a Villordo por las sobrefacturaciones

Las autoridades parlamentarias recogieron varias denuncias de los usuarios y quieren escuchar a las autoridades de la ANDE si que medidas van a aplicar. El encuentro será en la sala de sesiones del Senado o en la Comisión de Minas y Energía.

Buzarquis señaló que fueron varias las facturas que arrimaron los consumidores y donde se detecta un salto cuantitativo e irracional de facturación por parte de la estatal. “Ñandejukapata (nos matarán a todos) el tema de la ANDE”, afirmó el legislador.

Advirtió que no son solo unas cuentas, sino miles las denuncias de sobrefacturación desde que inició esta pandemia.

“El tema de la ANDE ya es un abuso y nos matará a todos. Acabo de solicitar una reunión urgente con su presidente y los miembros de la comisión a raíz de que hay miles y miles de denuncias por sobrefacturaciones, y esto no puede ser casual. No vamos a permitir que se les desconecte a la gente el servicio y menos en época de pandemia”, refirió Buzarquis y señaló que las autoridades no pueden seguir abusando, y pidió que Villordo explique que está pasando con la entidad eléctrica.

“La ANDE se ampara en el famoso tenés que pagar primero y después para poder reclamar, lo que termina en la nada. Están también las famosas exoneración y cómo harán”, refirió el legislador. La ANDE recibió 40 mil facturas que deben revisar por lo abultado de los montos. El problema se agrava por el protocolo sanitario que obliga a la ciudadanía forma largas filas.