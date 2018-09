Se triplican los casos de abuso en la Iglesia chilena, según Fiscalía

“Informamos que el número actualizado de causas vigentes por investigaciones de delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica al 31 de agosto llega a 119 causas”, dijo la Fiscalía. En un anterior catastro, se contabilizaban 38 causas abiertas sobre religiosos, en su mayoría por abuso sexual a menores. En el nuevo registro se contabilizan 167 imputados, de los cuales 7 son obispos de la Iglesia Católica chilena y 96, sacerdotes. Entre los jerarcas investigados destaca el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, quien fue citado a declarar imputado por encubrir abusos sexuales en una fecha que aún no fue revelada por la Fiscalía. Ezzati quedó en el ojo del huracán por archivar u ordenar la destrucción de documentos que contendrían denuncias de abusos sexuales en contra de varios miembros de la Iglesia chilena, que atraviesa uno de sus peores momentos tras la ola de denuncias. La justicia contabilizó también como imputados a 4 diáconos, 30 religiosos no sacerdotes, 10 laicos y 20 personas de las cuales no se tiene información. En tanto, el número de víctimas vinculado a los casos actualmente en investigación fue cifrado en 178, de los cuales 79 son niños, niñas y adolescentes. AFP