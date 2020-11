Esta decisión se da a pocas semanas de la implementación obligatoria del sistema de billetaje electrónico. Desde el inicio, la principal dificultad para el usuario del transporte público fue conseguir una tarjeta y la recarga de saldo.

"Existen tarjetas y estamos tratando de hacer llegar a la gente. Hasta el 31 de diciembre los usuarios podrán pagar pasaje con billetaje electrónico o dinero en efectivo", agregó Britos.

Innumerables fueron las quejas de los usuarios hacia el nuevo sistema de pago. Desde el Viceministerio de Transporte comenzaron a habilitar puntos de ventas de las tarjetas en barrios, en busca de paliar la situación.

''Vamos a suspender el pago obligatorio del billetaje hasta poder solucionar el tema logístico. Existen tarjetas y estamos tratando de hacer llegar a la gente'', informa el viceministerio de Transporte, Pedro Britos.

En otro momento, el viceministro mencionó que este viernes constataron que al menos 100.000 tarjetas se encuentran en poder de revendedores. ''Controlar 8.000 puntos de venta de tarjetas es complejo”, reconoció.

Hasta el momento no hay una penalización para los casos de reventa, pero en la Cámara de Senadores está previsto el tratamiento de un proyecto de ley que busca establecer sanciones para los revendedores de las tarjetas del billetaje electrónico.

"Me parece una situación de total sinvergüencía, porque esto no es un concierto, no es un clásico, no es un partido internacional. Estamos hablando de un sector vulnerable y trabajador", expresó al respecto el viceministro de transporte.

En busca de una tarjeta

La necesidad de contar con una tarjeta para poder abordar un colectivo motivó a cientos de personas a acudir este sábado hasta la plaza central de Capiatá, Departamento Central; sin embargo, muchos de los usuarios nuevamente no lograron conseguir el plástico.

El pago obligatorio del pasaje con la tarjeta del billetaje electrónico entró en vigor el pasado 23 de octubre, tras un año de prueba. La implementación de este sistema duró varios años y tiene como objetivo modernizar el sistema de pago del transporte público.