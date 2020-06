Se requiere de responsabilidad ciudadana para vencer al Covid

Igualmente, se autorizan en esta etapa algunas actividades deportivas al aire libre de hasta dos personas, acudir a academias, gimnasios y polideportivos con agendamiento previo, también algunas actividades del sector cultural, como autocine y autoteatro, respetando el distanciamiento. Asimismo, el sector religioso puede realizar celebraciones con hasta 20 personas, cuidando el protocolo establecido. Otros sectores, como los patios de comidas de los shoppings y centros comerciales, están negociando su pronta inclusión.

En esta fase 3, el desplazamiento de las personas se extiende por dos horas más: hasta las 23:00 de domingo a jueves y hasta las 0.00 los viernes y sábados. Se contempla que unos 30.000 trabajadores se reincorporan a sus puestos laborales, lo cual permitirá una mayor movilización de la economía y ayudará a que sectores golpeados puedan recuperarse en alguna medida.

Este positivo avance en medio de la crisis no debe llevar, sin embargo, a un apresuramiento por quemar etapas y a relajar las necesarias medidas de cuidados y protección sanitaria. Recuperar importantes espacios de la actividad cotidiana no significa que la pandemia haya llegado a su fin, ni mucho menos de que ya no exista riesgo de contagiarnos. Por el contrario, el virus sigue acechando en nuestro entorno y esta fase 3 requiere de mucha conciencia ciudadana para evitar un posible disparo de casos de Covid-19.

Ayer, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó que después de casi un mes de que no se registraba ningún nuevo fallecido por casos de coronavirus, hubo una nueva víctima fatal, un hombre de 53 años, oriundo de Lambaré, quien estaba bajo tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (Ineram). Además, informó que actualmente existen más casos de contagio fuera de los albergues en donde las personas que han llegado desde el extranjero realizan sus cuarentenas. Es decir, los datos apuntan a que existe más circulación del virus en las comunidades.

El caso del Paraguay es actualmente mencionado a nivel internacional como el de uno de los países de la región que mejor han logrado controlar la amenaza del Covid-19, pero ello no nos debe llevar a relajarnos ni a dormir sobre los laureles. Los casos detectados en Concepción y Paraguarí son la evidencia de que todo se puede agravar en cualquier momento. No hay que creer que ya se acabó la pandemia y relajar las medidas sanitarias.

Es importante mover la economía, pero también es esencial cuidar los avances logrados en salud pública. Seamos responsables: vencer al Covid depende de todos.