Se reinicia el juicio oral contra los Demp

Los mismos están acusados de producción y uso de documentos no auténticos en la empresa Latim Farmers, que fuera denunciado en su momento por el accionista Adán Benado, ciudadano norteamericano, quien invirtió 800 mil dólares para la empresa.

La defensa, encabezada por el abogado Ricardo Gayol, cuestionó la acusación aduciendo que ambas partes en el juicio tenían una estrecha amistad antes de los hechos sucedidos, y acusando al Poder Judicial de ser un instrumento para acometer en persecuciones personales. Aseguró que sus clientes no cometieron los hechos aducidos por el Ministerio Público y que lo demostraran.

Por su parte el abogado del accionista, Fernando Beconi explicó que el caso data del 2015, cuando se constituyó la empresa y que en el 2016, los Demp primeramente denunciaron por lesión de confianza a Benado y que ese mismo año fue sobreseído. Posteriormente el empresario hizo su propia denuncia contra los Demp, por lesión de confianza, ya que no le devolvieron su inversión de 800 mil dólares, de no llevar libros contables, producción y uso de documentos no auténticos, que está en juicio y por último declaración falsa.

Además, Benado tiene una demanda civil contra los Demp por un 4 millones de dólares. El juicio por producción y uso de documentos no auténticos continúa el 26 de diciembre.