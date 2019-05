Se negaron a cargarle combustible a Rogelio Ortúzar en Bolivia

Lo mismo le pasó antes en el servicentro Nuestra Señora de Socavón, en la misma localidad. “Tampoco me quisieron cargar combustible, no puedo continuar el viaje, tengo que llegar a Potosí”, contó en un video.

El fiscal mostró también que al conductor de una camioneta con placa chilena le pasó lo mismo, y no dudó en criticar fuertemente al país.

Rogelio Ortúzar Bolivia El fiscal Rogelio Ortúzar relató en un video lo que pasó en Bolivia. Video: Gentileza.

“Es una vergüenza el trato que le dan los bolivianos a los extranjeros. Triste, pero real. Les recomiendo que no vengan, porque van a tener exactamente el mismo problema que estamos teniendo nosotros”, aseguró.

Pero ¿por qué no le querían cargar combustible a Ortúzar? En Bolivia, el combustible está subsidiado para los pobladores, pero a los extranjeros se les vende a precio internacional, para evitar el contrabando de hidrocarburos en zonas fronterizas, según expresa la Ley 100 promulgada en el año 2011.

“El suministro de productos refinados de petróleo, Gas Natural Vehicular – GNV, industrializados y otros, a medios de transporte con placa de circulación extranjera, se realizará a los precios internacionales fijados por el ente regulador”, expresa claramente la mencionada ley en su artículo 18.

Sin embargo, para el abogado, fue xenofobia. “El problema no es pagar más, sino que las gasolineras tienen que registrar a los extranjeros y eso simplemente no lo quieren hacer, así que te dan una serie de excusas como que no tienen sistema, su autorización venció, no tienen factura, etcétera”, denunció en su cuenta de Twitter este jueves.

Embed Evidentemente en todo ésto existe una xenofobia terrible y un gran resentimiento hacia el extranjero, eso de puede sentir en muchísimas personas en éste bello país como lo es Bolivia, sin embargo hay personas solidarias y dispuestas a ayudar...(4) — Rogelio Ortuzar (@rogelioortuzar) 2 de mayo de 2019

Finalmente, contó en su red social, que para poder continuar con el viaje, fue auxiliado por autoridades y contactos en el vecino país, especialmente con altos mandos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quienes lograron que le vendan el producto.

Ortúzar lamentó, de igual manera, que no todas las personas pueden acceder a los contactos como él, ni todos tienen línea telefónica estando en el extranjero.

También lamentó que Bolivia gaste mucho dinero en promocionar la marca país, pero que con este tipo de actos desalientan la ida de turistas al vecino país.