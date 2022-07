Se manejan cuatro nombres como sospechosos por asesinato de Pecci

Hasta ahora, las autoridades paraguayas y colombianas no dieron detalles en cuanto a esta segunda fase donde se investiga la autoría moral.

En Colombia, en conferencia de prensa, el general Jorge Vargas, director de la Policía de Colombia, había apuntado a un conocido grupo criminal que opera en la frontera de Paraguay.

“Las investigaciones indican que existió un plan para asesinar al fiscal Pecci en Paraguay o en cualquier país por un acuerdo entre organizaciones criminales internacionales, todo coordinado con el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil”, refirió.

Justamente, un presunto líder de esta organización criminal, quien está preso en la Agrupación Especializada, es Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, cuya celda, días después del asesinato, fue allanada por este caso. Su nombre, además, saltó de parte de varias fuentes.

Otras dos celdas fueron requisadas el mismo día, las cuales pertenecen a Kassem Mohamad Hijazi, sindicado de ser parte del grupo Hezbollah y que fue extraditado a los EEUU recientemente, y a un colombiano, preso en la cárcel de Emboscada, Marcelo Raymond Díaz Vélez.

Por otra parte, conocidos medios extranjeros mencionaron como fuerte hipótesis la vinculación del grupo Cartel del Golfo con el asesinato, apuntando a Juan José Valencia Zuluaga, presunto líder de la organización.

CRUZANDO FRONTERAS. El fiscal Manuel Doldán afirmó que no quería ser irresponsable e inclinarse hacia una u otra hipótesis, pero que sí hay resultados positivos.

“Es una investigación de carácter transnacional, principalmente bilateral, que no solamente se visualiza en acciones o informaciones vinculadas a un territorio específico, sino que estamos trascendiendo las fronteras de los países para recabar información y tratar de hilar cabos”, dijo Doldán, en contacto con la radio Monumental 1080 AM.

Una comitiva colombiana el domingo a la noche llegó al país, para continuar con las investigaciones sobre autores intelectuales, ya que en cuanto a los autores materiales hay cuatro personas condenadas.

“Los resultados son parcialmente satisfactorios, pero hasta que nosotros no tengamos definidos todo lo que pasó acá no vamos a descansar. Yo me atreví a decir que tendremos novedades, no puedo decir que sea en breve”, explicó.

También adelantó que, próximamente, las autoridades paraguayas también irán nuevamente a Cartagena para continuar con las investigaciones.

CRIMEN. Luego de cinco días de estar tras sus rastros, el 10 de mayo, el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado por sicarios.