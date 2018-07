Se inicia el Nacional C17 en Capitán Bado

En la primera fecha, los juegos desde las 18.00 son Villa Hayes vs. Ñemby, Coronel Oviedo vs. Yby Yaú, Capitán Bado vs. Tebicuary y Caaguazú vs. San Pedro.

Mañana, por la fecha 2, 18.30: Tebicuary vs. Oviedo, Ñemby vs. Caaguazú, Capitán Bado vs. Yby Yaú y San Pedro vs. Villa Hayes.

Jueves 26, fecha 3 (18.30): Ñemby vs. San Pedro, Caaguazú vs. Villa Hayes, Cap. Bado vs. Oviedo y Yby Yaú vs. Caaguazú.

La ronda semifinal se disputa el viernes 27 (20.00) y el compromiso por el tercer puesto y la final será el sábado 28 (20.00).

DIVISIÓN ORO. Por la fecha 12 en la División Oro (categoría principal Metropolitana), los resultados registrados: Bolívar 7-4 San Alfonso, Casa España 3-13 Fomento, San Antonio 2-3 Universitario, Primor 9-4 Unasur, José Meza 2-2 29 de Setiembre y Sport Bahía 8-2 Cerro Corá.

Lidera el Grupo A, Bolívar con 20 puntos y la Serie B Deportivo Primor con 19.

Esta noche (21.00) en el arranque de la fecha 13 se enfrenta en Fomento: Chaco Boreal vs. Unasur.