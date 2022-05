Se hacen pasar por policías para extorsionar, advierten

Para evitar que el caso llegue a la Fiscalía, el supuesto uniformado pide que le giren un monto de dinero.

En el medio digital Mas Encarnación mencionan a una supuesta víctima que habría recibido mensajes, a través de la aplicación WhatsApp de parte de alguien que se presentó como un comisario policial de nombre José Estigarribia.

El comisario Alfieri Rojas, del Departamento de Delitos Económicos, asegura que conocen la modalidad y que no es la primera vez que operan así. Indicó que no recibieron esta denuncia específica en el departamento y aclaró que en el plantel de Delitos Económicos no existe un policía que responda al nombre de José Estigarribia.