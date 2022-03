Se debe cambiar “la cabeza y el cuerpo” en lucha anticontrabando

Sborovsky no quiso hacer referencia directa al cambio de Emilio Fúster, titular de la Unidad Interinstitucional Anticontrabando (UIC), aunque significó que la cabeza de un ente es el responsable final y el que da la cara por los resultados obtenidos. “Muchas veces la cabeza también puede verse sorprendida por lo que hizo uno de sus funcionarios, pero finalmente la cabeza es el dueño de los resultados. El responsable máximo de la institución es el eslabón más fuerte de la cadena, al igual que su funcionario de más bajo escalafón, entonces no hay dudas de que hay que hacer no solo cambio de cabeza, sino de más abajo también”, resaltó el titular de la Capasu.

Comentó que, en este momento, los gremios empresariales se encuentran preparando un anteproyecto de ley anticontrabando, que desde su punto de vista marcará un antes y un después en la lucha contra este flagelo, porque propondrá penas mucho más duras contra las personas que incurren en este ilícito.

“Estamos finalizando una nueva ley que marcará un antes y un después en la lucha contra el contrabando. ¿Por qué?, porque contrabandistas habrá siempre, el tema es abordar la forma en que se los castigará; hoy en día todos los delitos se castigan, menos el contrabando. Cuál es la moraleja: ‘seguí nomás haciendo que no pasa nada’, y mientras tanto la formalidad no puede crecer”, indicó.

“Esta ley está en sus tramos finales -insistió Sborovsky- y lo que permitirá es que a los que venden contrabando se les cierre el negocio. Sean negocios chicos, medianos o enormes, nadie se debe salvar. Desde Capasu no vamos a apañar a nadie, sea socio o no, aunque quiera venderse como formal y no lo sea. Seguro vamos a tocar intereses muy grandes, de muchos empresarios que no lo son, que son delincuentes, entonces en ese marco esta ley es la que nos va a ayudar”, aseguró Sborovsky.

Anunció que hoy, a las 08:30, representantes de más de 80 gremios se reunirán en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) para sacar un pronunciamiento al respecto de este flagelo.

Expo Capasu. Sborovsky anunció que tras dos años de pausa vuelve la Expo Capasu, que se realizará los días 14 y 15 de setiembre, en el Centro de Convenciones de la Conmebol. “En esta edición el foco estará puesto en la evolución del retail y la experiencia de compras; en los atractivos ofrecidos al consumidor y el e-commerce”, dijo. También anunció que en la edición 2022 se incorporarán los Premios a la Excelencia, en que se premiará el mejor desempeño en los puntos de ventas, la innovación y liderazgo de las marcas, productos y proveedores.



