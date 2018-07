Schwarzenegger recupera su marca para operar en el país

CIUDAD DEL ESTE

La firma del actor Arnold Schwarzenegger recuperó su título de marca para la producción de suplementos vitamínicos después de casi 4 años de batalla judicial, según el abogado Juan Carlos Duarte, quien representa al actor.

La Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, dependiente entonces del Ministerio de Industria y Comercio, había registrado la marca Musclefarm (MP), del actor y ex gobernador de California, Estados Unidos, en la clase 5 a nombre de la firma Long Way SRL, con sede en Ciudad del Este, porque no hubo oposición, según explicaron.

De esa manera, la marca perteneciente a Schwarzenegger fue registrada en el Paraguay a nombre de una empresa de Ciudad del Este, que ostentó el título de marca Nº 393.778, otorgado el 13 de mayo del 2014, por la entidad del Estado.

El título fue anulado y ahora transferido al verdadero dueño, según el abogado Duarte. El juicio terminó con un acuerdo ante el juzgado a cargo de Natalia Coronil, de Ciudad del Este, según el abogado.

Los antecedentes dan cuenta que la Mulsclepharm Corporation, perteneciente al actor, tenía intenciones de establecerse en el país para la producción de suplementos vitamínicos utilizados por atletas, luchadores y fisicoculturistas, pero se trabó con el descubrimiento de que su marca ya estaba registrada en el Paraguay a nombre de un tercero. “El proyecto no fue desactivado”, dijo el abogado.

Con relación al caso, la directora de Dinapi, Patricia Stanley, había explicado que se deberían agudizar los mecanismos para que se tenga mayor publicidad a la solicitud de registros de marcas, para que las personas afectadas se puedan oponer.

SIMILITUD. Lo mismo ocurre con la marca de la Bitmain Technologies de China, que produce potentes procesadores para minerar monedas virtuales, conocidas como Bitcoins. La marca está registrada a nombre de un ciudadano de Hernandarias, Alto Paraná, en la clase 36, correspondiente a servicios, porque no hubo oposición.

Además del registro en servicios otorgado a Adelki Martín González Ibarra, existen 4 solicitudes para registrar la marca Bitmain en otras clases, dos de ellas presentadas por la misma persona y otras dos a nombre de Creditgo SRL.