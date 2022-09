Santaní y Guaraní, por último salvavidas

Los partidos se iniciarán a las 14:30 (por Tigo Sports). Los árbitros serán de Primera División: En Rubio Ñu vs. Santaní estará Juan López y en Guaraní vs. Martín Ledesma, Giancarlos Juliadoza. En caso de no definirse al último descendido, en la próxima fecha, la última del torneo, Santaní recibirá al 3 de Febrero y Guaraní visitará a Luqueño. Si al final ambos equipos empatan en promedios, habrá partido extra de desempate. Ayer, la fecha 29 arrancó con 3 de Febrero 2 Iteño 0 y River 0 Atyrá FC 1.