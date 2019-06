Santacruz opina que debe haber un gran debate sobre salarios

“Yo creo que es importante tener un debate sobre esta cuestión de los salarios públicos. No solamente se necesita el análisis en el Senado, sino en todas las instituciones públicas, en Itaipú, Yacyretá, en los ministerios. Estoy de acuerdo que hay salarios que no condicen con nuestra realidad económica, pero sucede en muchas instituciones, no solamente en el Senado. A mí me parece que esto amerita un debate a fondo”, subrayó el senador del PDP.

Agregó que en el Senado mismo existen ejemplos de mozos que ganan G. 17 millones mientras que los profesionales con PhD ganan G. 4 o 5 millones. “Entonces, es una situación que hay que analizar a fondo. El país no aguanta tal vez estos gastos que tenemos en los salarios de hoy, hay que mejorar el gasto público, pero no solamente en el Congreso”, reiteró el legislador.

Recordó que la prensa ya se hizo eco del salario que hay en casi todas las instituciones públicas y admitió que las cosas están mal. Insistió en que en el Senado existen operadores políticos con salarios de G. 15 millones, pero lastimosamente la realidad dice que no pueden ser destituidos fácilmente, porque tienen un derecho adquirido y recurren a la Justicia. “Al final va a ser más oneroso para el Estado paraguayo”, lamentó el senador.