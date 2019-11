San Lorenzo se quedó sin Pizzi

Defensa y Justicia tuvo en cancha a Julio González y Braian Ojeda en el banco, entre los paraguayos, que amargaron a San Lorenzo.

Ojeda comentó en Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM la forma en que llegó a Defensa, con tan solo 19 años. “Me dijeron que no iba a tener oportunidad en Olimpia y allí Diego Serrati (su representante), se movió, se dio lo de Defensa y Justicia; así llegue aquí”, expresó el volante que está a préstamo en el conjunto de Florencio Varela. Otro juvenil paraguayo que está en Defensa es Aldo Maíz, ex Gral. Díaz, también de 19 años.