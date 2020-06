Samurais y superhéroes asaltan las consolas de videojuegos en julio

Los combates en el aire de Iron Man, enfundado en su reconocible traje rojo, ganan en realismo con las nuevas posibilidades técnicas que ofrece la realidad virtual. El superhéroe recibe el ataque de la misteriosa Fantasma, una pirata informática que reutiliza armas antiguas de Industrias Stark para una misión temeraria.

F1 2020, llega el 10 de julio al Ps4, PC, Stadia y Xbox One. El videojuego oficial de la Fórmula 1 llega un año más, firmado por Codemasters, y lo hace con varias novedades: además de mejores gráficos, el jugador puede, por primera vez, crear su propio equipo, una de las reivindicaciones de los aficionados.

El lanzamiento, que cada año coincide con el ecuador de la temporada de Fórmula 1, llega este año en un momento complicado para el sector, que se vio obligado a suspender la temporada por la pandemia del coronavirus.

Death Stranding llega el 14 de julio a la PC. El videojuego más esperado de 2019 llega por fin a PC. La personal propuesta de Hideo Kojima, creador de la saga Metal Gear, vuelve a primera línea con un juego que tardó en ver la luz tres décadas y que se ha convertido en una de las historias más personales del género.

El reparto es digno de una superproducción de cine de Hollywood, con Norman Reedus, Mads Mikkelsen o Lea Seydoux, en los principales papeles. La historia también es fuera de lo común: en un mundo asolado por una catástrofe, un repartidor entrega paquetes entre las comunidades aisladas de ciudadanos, su misión es volver a conectar la red de comunicaciones del país.

Ghost of Tsushima llega el 17 de julio al Ps4. El nuevo proyecto del estudio Suker Punch (Infamous) es el más complejo que ha afrontado hasta la fecha y llega rodeado de expectación. Para su creación, el estudio viaja hasta el Japón feudal del siglo XIII a través de la mirada de Jin, el último samurai de la Isla de Tsushima, que deberá hacer frente a la invasión del ejército mongol.

En su particular viaje, Jin construirá un código de honor propio, no exento de dilemas, para frenar la invasión de su tierra natal. Los encarnizados combates con katana protagonizan la dinámica del juego, para la que el estudio ha recreado minuciosamente el Japón de la época, con preciosos parajes naturales, ropajes y las edificaciones.

Paper Mario: The Origami King, llega el 17 de julio al Switch. El popular personaje de Nintendo se introduce de nuevo en un colorido universo de papel y, en está ocasión, lo hará acompañado por Olivia, una nueva compañera de aventuras.

El jugador acompaña a ambos en una aventura llena de humor y detalles para liberar a la princesa Peach, a la que un malvado rey ha convertido en una figura de origami y ha encerrado en un castillo de papel.

Warhamer 40,000 Mechanichus llega el 17 de julio a Ps4, Xbox One y Switch. El juego táctico de Kasedo Games y Bulwark Studios llega ahora a consolas y lo hace con nuevas misiones, jefes y personajes. El jugador podrá tomar el control del elenco de fuerzas de Adeptus Mechanicus para salvar tecnologías antiguas de las misteriosas tumbas del planeta Silva Tenebris, en una historia firmada por el escritor de novela negra Ben Counter.

Destroy all Humans Remake llega el 28 de julio. Los alienígenas han vuelto. El exitoso videojuego de 2005 que parodiaba las películas de invasión extraterrestre de los cincuenta llega a Ps4, Xbox One y PC con un remake de disparos y mundo abierto, cargado de humor y firmado por THQ Nordics y Black Forest Games.

El jugador se pone a los mandos de Crypto-137, un alocado extraterrestre que tiene como misión recolectar todo el adn que pueda como parte del plan de exterminio del Imperio Furon. El objetivo es aniquilar a la especie humana y a toda forma de vida sobre la faz de la Tierra, además de derrocar el Gobierno de Estados Unidos.

Roki llega el 23 de julio al Switch y PC. Coraje, aventura y folclore escandinavo se encuentran en este cuento de hadas contemporáneo con tintes oscuros creado por el estudio independiente Polygon Treehouse. Tove, una joven niña, trata de salvar a su familia en una historia de exploración, aventuras y puzzles, se adentra en un mundo fantástico donde se encontrará con criaturas mitológicas que no deberían existir, pero existen.

Skater XL llega el 28 de julio para Ps4, PC, Xbox One. La nueva oleada de videojuegos de patinadores tiene en este título uno de los proyectos más realistas. Los jugadores pueden elegir entre famosos skaters como Tiago Lemos, Evan Smith o Tom Asta, y medio centenar de plazas, calles, edificios y piscinas inspirados en más de 60 lugares reales de California, meca de patinadores