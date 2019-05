Salud crítica en Yabebyry ante mal estado de caminos

“El hecho ocurrió el martes a la media mañana. De ida no tuvimos problema. El percance se produjo al retorno, cuando ya estábamos trasladando a la paciente al centro de salud. Afortunadamente no tuvo complicaciones, ni tampoco ninguno de los ocupantes salió herido. Fue trasladada en un vehículo particular hasta el centro de salud. Nuestro gran desafío son los caminos, es una constante con el desborde del arroyo y los esteros, que hacen que el agua se precipite a los caminos y cause grandes pozos”, expresó Cristhian Ortellado, director del centro de salud de Yabebyry.

SUFREN ESTRÉS. El galeno reconoció que varios pobladores son afectados en su salud por el estrés, pues a raíz de la inundación perdieron sus cultivos hortícolas, su producción de mandioca, alimento que constituye la base principal de su dieta, y su ganado menor.

“Aparte de la hipertensión y la diabetes que derivan en otras complicaciones, la población también de forma inconsciente viene a consultar por estrés, teniendo en cuenta que perdieron sus huertas, su mandioca hasta sus gallinas y chanchos por el exceso de agua. Hacemos todo lo que podemos y estamos firmes para enfrentar los problemas de salud en la medida de las posibilidades en la zona”, agregó Ortellado.