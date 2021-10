Salomón se lava las manos por planillera

El titular del Congreso, Óscar Cachito Salomón, hizo referencia a la funcionaria Mariana Florentín, quien había sido señalada como apadrinada por el mismo al frente de un importante cargo en el Cabildo, y aseguró que el pedido fue realizado por la actual directora de dicha institución Margarita Morselli.

“La señora Florentín es una funcionaria con más de 7 años en el Senado y más de 4 años en el Cabildo. Yo he recibido una nota firmada por la directora general, la señora Morselli, pidiéndome la nominación de dos funcionarias y asimismo he obrado, yo le he llamado y vamos a estar reunidos mañana (hoy) para que ella me brinde un informe al respecto. No es un nombramiento de Cachito, es un nombramiento solicitado vía escrita por la señora Morselli, y la otra funcionaria es del Ministerio de Hacienda y fue comisionada para venir a trabajar acá. Yo no soy defensor, solo me limité a cumplir el pedido”, sostuvo.