Rubén Monges fue figura ante Chivas

El zaguero de 26 años anotó el primer tanto de su equipo tras un tiro de esquina desde el sector izquierdo y como buen paraguayo se elevó más que todos y clavó de cabeza en el ángulo a los 58 minutos, en el juego correspondiente a los octavos de final de la Copa México. En ese momento, era el 2-0 para Dorados de Sinaloa y el guaraní enmudeció el estadio Omnilife. A los 93’ descontó Cristian Calderón para Chivas.

Anoche jugaban Celaya contra Monterrey, Cafetaleros vs. Morelia, Atlas vs. Toluca, Santos Laguna vs. Pumas de Carlos González y Juan Iturbe. Las revanchas serán la otra semana.