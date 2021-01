Sportivo Luqueño

Presentan a Viera y el Memo a un paso

Sportivo Luqueño confirmó la incorporación del mediocampista Gustavo Viera, quien militó en el Sportivo San Lorenzo en la temporada 2020. El equipo dirigido por Luis Escobar sigue sumando refuerzos, seis en total. Sobre la posible llegada de Guillermo Beltrán, se espera oficializar su arribo al Auriazul. “Estoy esperando a que me avisen para firmar el contrato, de palabra ya está acordado. Estuvimos dialogando y cediendo ambas partes, para poder llegar a un acuerdo”, mencionó. Añadió además que "espero que me avisen para ir a firmar el contrato y luego presentarme a entrenar". El Memo, últimamente en Nacional, equipo donde estuvo todo el 2020. Con el Trico jugó 24 partidos y marcó cinco tantos. Además, fue titular en 16 oportunidades. El Chanchón será su séptimo club local.



Sol de América

Entrenó Osvaldito y van por Toledo

Osvaldito Martínez, la flamante incorporación del Danzarín, se acopló y entrenó ayer con la plantilla principal en Villa Elisa. En campamento de Sol de América los refuerzos siguen llegando y la directiva solense buscaría un jugador más para el plantel del Chito Ayala. Se baraja la vuelta del argentino Javier Toledo, el delantero goleador que estuvo en el Clausura 2017. Toledo, últimamente en el Atlético Tucumán de la Primera División de Argentina, disputó 70 partidos (51 de ellos como titular) y marcó 18 goles. Hasta aquí los refuerzos son: Joel Jiménez, Pablo Ayala, Pablo Meza, Danilo Ortiz, Franco Costa y Osvaldo Martínez. Sol de América debutará en el Apertura 2021 el sábado 6 de febrero, ante Cerro Porteño, de local en el Luis Alfonso Giagni.



Nelson Haedo Valdez

El futbolista cuenta el drama familiar

Nelson Haedo Valdez, quien no ha concretado aún un fichaje tras su salida de Cerro, hizo un llamado por Instagram a sus miles de seguidores para cuidarse del Covid que “no es una joda”. Contó que “en estos últimos días mi familia entera estuvimos y seguimos peleando contra el virus. Desde mi abuela Dora, de 95 años, que después de una operación se tuvo que internar, pero está estable; mis padres, hermanos y ahora estoy yo con mi amor (su esposa) en cuarentena total, sin poder estar con nuestros hijos mayores”. Admitió que fue uno de los que “no creía tanto porque nunca agarró a algún familiar”, pero que de repente les tomó a todos. “Les pido de corazón que se cuiden y en especial si tienen a un ser querido ya un poco”, recalcó el León en un mensaje muy prudente.