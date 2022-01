Ronda por los clubes

Guaireña FC

Con la mirada fija en la Copa Sudamericana

Héctor Espínola, portero de Guaireña (foto centro), fue directo con los objetivos que tiene la institución de Villarrica para este 2022.

“Estamos confiados y entusiasmados con lo que podemos hacer este año, por los jugadores que se sumaron, pero con el objetivo claro de meternos en fase de grupos de la Copa Sudamericana”, dijo el portero hablando con Tigo Sports.

De las incorporaciones que tuvo Guaireña en este mercado de pases se citan a Yeiber Murillo, Antonio Marín, Richar Salinas, Juan Aguilar, Rubén Escobar, Víctor Barrios, Joel Giménez, César Villagra, Pablo Ayala, Jordan Santacruz, Diego Godoy, Milton Maciel y Mario Otazú.







Sportivo Ameliano

La vuelta de Luis Cáceres tras un año parado

Lucho Cáceres (foto, izq.) se sumó a Sportivo Ameliano para darle peso de jerarquía al equipo que debutará este año en la Primera División.

Cáceres, de 33 años, surgido de las inferiores de Sport Colombia, admitió en que no dudó en llegar a la V Azulada tras el llamado de Humberto García. “Humberto me conoce de ahí, eso me seduce para ir al club. En lo futbolístico me pide que tenga la pelota, organizar el ataque y hacer el fútbol que pide”, contó Cáceres.

Lucho regresa tras un duro año donde estuvo parado, sin club tras su paso por el Sport Boys de Perú en el 2020. "Fue duro, pero recuperé mi forma en la pretemporada", comentó el ex Cerro y Olimpia.



Guaraní

Jubero ordenó fútbol táctico

Fernando Jubero empezó a poner las fichas del pizarrón en la cancha con nombre y apellido, para el armado del equipo que Guaraní tendrá en cancha con miras al torneo Apertura y la Copa Libertadores.

El primer equipo que paró el Míster fue con Devis Vásquez; Rodi Ferreira, Roberto Fernández, Gustavo Vargas y Guillermo Benítez; Alberto Contrera, Rodrigo Fernández, Jorge Mendoza y Josué Colmán; José Ariel Núñez y Fernando Fernández.

Recordemos que Marcos Cáceres, Víctor Cáceres, Sergio Bareiro y Walter Ortiz, estos dos últimos nuevas incorporaciones, no pudieron participar del fútbol debido a la recuperación de sus casos de Covid-19. Marcos Cáceres sería el titular en la zaga central reemplazando a Vargas.