Ronda por los clubes

Sol de América

Da Costa dice que los Jardines “dan lástima”

Francisco Da Costa (foto), el delantero de Sol de América, figura relevante en la victoria contra River Plate (marcó los dos goles), por la fecha 13, criticó el gramado de los Jardines e hizo un análisis del partido y sobre su vínculo con el Danzarín. “Yo hablé con un par de jugadores de River y sienten lástima por la cancha”, confesó el atacante. Por otra parte, sobre el resultado del encuentro, victoria 0-2, manifestó: “Nosotros estamos muy confiados en sumar puntos importantes, lo demostramos ante un rival directo”. En cuanto a su vínculo con el club, adelantó: “Estoy feliz de estar en Sol de América. Con el presidente estamos con los trámites para continuar en el club”.







River Plate

Zeballos: “Complicada está la situación”

“Se pone complicada la situación, hay que ponerle el pecho, y ganar los partidos que restan”, fueron las expresiones de Pablo Zeballos, el capitán de River Plate, en charla con por la 1080 AM.

Sin embargo, mostró optimismo y señaló que “nada está definido, de por ahí se pueden ir dando los resultados”. Con la derrota del pasado sábado (0-2) ante Sol de América, el Kelito quedó muy comprometido en zona de descenso directo. Está a ocho puntos del Danzarín y de Sportivo Luqueño a falta de cinco partidos (15 puntos) para la culminación del torneo Clausura.

Por otra parte, su DT, Iván Almeida, sostuvo que “nos costó encontrar los espacios” y argumentó además: “Fueron pocos los días de trabajo desde que tomamos el equipo”.



Sportivo Luqueño

Para Gavilán el empate tiene sabor a nada

El guardameta del Sportivo Luqueño, Pablo Gavilán, se mostró disconforme con el empate ante el 12 de Octubre (0-0), de local, resultado que favoreció a Sol de América en la tabla del acumulativo, donde están con puntos iguales.

“Estamos disconformes con el partido, no se pudo dar. Todos conocen cómo se planta el 12 de Octubre y nos quedamos con el sabor a nada”, señaló el portero a la 1080 AM en . Añadió además que “nos está faltando el gol” con relación a los dos últimos partidos (ante Nacional y 12 de Octubre) donde su equipo culminó con la igualdad sin goles. “Somos conscientes de que vamos a luchar hasta la última fecha”, finalizó.



12 de Octubre

Ríos, conforme con el punto ante Luqueño

“Terminamos ganando un punto. No lamentamos el empate, sabemos que a la larga suma para nuestra permanencia en Primera”, refirió Rubén Darío Ríos, el mediocampista argentino del 12 de Octubre, en Monumental 1080 AM, sobre el empate 0-0 ante el Sportivo Luqueño.

Abordó además sobre las oportunidades que se manifestaron en el encuentro disputado en el Feliciano Cáceres. “Los dos tuvimos chances para convertir, pero no se dio, era para uno de los dos. A mi parecer el que marcaba ganaba el partido”. Por otra parte, Ríos agradeció al entrenador Pedro Sarabia por la apuesta en su persona en este tramo del torneo. “El profe Pedro Sarabia me dio su confianza y voy respondiendo partido a partido con buenas actuaciones. Feliz por mi aporte al equipo”, significó.