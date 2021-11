Ríos tiene holgada mayoría para ser designado ministro de la Corte

El senador liberal Víctor Ríos tiene suficientes votos en el caso de que el Senado decida dar tratamiento hoy a la designación de nuevo ministro de la Corte Suprema, para ocupar la vacancia de la ex magistrada, Gladys Bareiro de Módica. Una mayoría de 35 senadores estarían dentro del acuerdo que podría elevar al citado senador activo a la categoría de integrante de la máxima instancia judicial.

Doce votos colorados, la bancada del PLRA integrada por 14 liberales, 7 senadores del Frente Guasu y 2 del Partido Democrático Progresista (PDP), darían su respaldo al parlamentario liberal. En tanto dentro del acuerdo no entrarían un sector del cartismo ni el Partido Patria Querida. Los votos del Partido Hagamos están dentro de los indecisos.

Ayer, integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunieron en audiencia con los candidatos a ocupar un cargo en la Corte y en dicha ocasión varios senadores que cuestionan la nominación de Ríos, le señalaron el hecho de sacar supuesta ventaja de su posición política para posicionarse por encima de los demás ternados.

El senador Juan Carlos Galaverna, si bien valoró la capacidad intelectual de Ríos y dijo que aún no tenía su preferencia hacia ningún ternado, sí señaló conocer detalles del acuerdo político que beneficiaría a Ríos con el cargo de ministro. Ríos no negó que todo consenso es necesario en democracia pero que en su caso, la posibilidad de acceder al cargo para el cuál concursa no obedece a ningún pacto político.

Otra consulta que en este caso hizo a Ríos el senador Fidel Zavala, fue acerca de si no se sentía en ventaja dado que siendo senador concursa para un cargo en el que sus propios pares eligen al próximo ministro.

Ríos sorteó la pregunta diciendo que él está “en situación simétrica con sus pares y su capacidad de incidir es limitado como ser humano”. Agregó que en cambio instituciones como las iglesias o gremios sí pueden incidir en mayor medida en decisiones como el del Consejo de la Magistratura.

A su turno, en consonancia con los cuestionamientos hechos por los gremios de producción, la senadora Georgia Arrúa consideró “buen orador” a Ríos pero “poco coherente”. Esto debido a que Ríos había rechazado el proyecto que elevaba penas a los ocupantes ilegales de la propiedad.

“Usted ha presentado un proyecto que atenta contra la propiedad. Usted dijo que no quiere ser beneficiado por el cuoteo pero, sin embargo, está siendo beneficiado por el cuoteo político y eso no lo digo yo sino toda la ciudadanía. Hubo manifestaciones de colegio de abogados del interior y Capital, expresando su disgusto por su situación de postularse”, señaló.

Los demás ternados, Alma Méndez y Gustavo Ocampos concentraron su exposición en respetar la independencia de los poderes y garantizar la seguridad jurídica.

Méndez habló del sistema de justicia que no es eficiente y la necesidad de disminuir de la mora judicial. Además habló de un proyecto de Ley de modificación de honorarios para los profesionales de justicia. El ternado Gustavo Ocampos abordó la independencia de la justicia como pilar fundamental y que se debe actuar “sin recomendaciones ni presiones”.

Apoyo. El senador Sixto Pereira en representación del Frente Guasu, anticipó que la bancada a pleno votará a Víctor Ríos y rechazó los argumentos de la UIP y ARP. Si bien el PLRA se presentaría unido, no se descarta la fuga del senador Blas Llano quien ayer expresó objeción a la terna.



35 votos tendría Ríos para asegurarse un cargo como ministro en la Corte Suprema.