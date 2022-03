Rige desde hoy la nueva baja de Petropar

En ambos casos, los emblemas privados tendrán un precio más caro. El costo del diésel común lo tienen a 7.050 guaraníes, mientras el promedio de costo de la nafta de 93-95 octanos es de 7.710 guaraníes el litro.

El presidente de Petropar, Denis Lichi, ya adelantó que tiene recursos financieros para enfrentar estas bajas que van, en principio, hasta el 16 de abril. Señaló que van a comprar más combustibles para hacer frente a la mayor demanda que tendrán, atendiendo a que van a vender los citados combustibles a un precio menor que los emblemas del sector privado. También apuntó que tiene suficiente stock y que el costo del subsidio lo tendrá que reponer el Ministerio de Hacienda.

SILENCIO. Por otra parte, los emblemas privados optaron por mantenerse en silencio y no sentar postura sobre la decisión del Ejecutivo para subsidiar a Petropar una baja de la nafta 93 y el diésel común.

Fuentes del sector, que pidieron reserva, señalaron que están muy preocupados, debido a que no están en condiciones de reducir los precios como Petropar y que no entendían cómo el Gobierno puede explicar que la estatal, que es una competidora más del mercado, sea la única subsidiada. No se descarta que en el transcurso del día de hoy sienten postura.