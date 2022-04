Riera y Zavala oficializan propuesta que criminaliza el cierre de rutas

También de los colorados Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, Sergio Godoy y el liberal Fernando Silva Facetti.

Riera remarcó que con la cuestionada ley de criminalización de la invasión de tierras, bajaron los casos.

“Plantea concretamente la modificación del artículo 216 del Código Penal, que habla de intervenciones en el tránsito terrestre, y se incorpora una penalización de más de seis años para todos aquellos que obstruyen, cierran e impiden el paso de personas o bienes en las vías públicas, nacionales o internacionales, y también locales”, explicó.

“Curiosamente no figura en el Código Penal (...) No hay pena sin ley (...) Por eso buscamos una respuesta, tratando de ser lo más justos posibles”, manifestó el senador.

“Dejar en claro que esto no afecta ni remotamente el derecho a la manifestación, a la asociación, huelga o paro. La misma Constitución establece ciertos límites, horarios, derechos de terceros, y el funcionamiento de los servicios públicos”, acotó.

“En el Código Penal no existe. Se habla de interrupción del tránsito fluvial, ferroviario, hasta aéreo. Está enfocado más en la conducta del conductor, si está alcoholizado, bajo algún estupefaciente, pero el cierre de ruta, así como conocemos en Paraguay, no estaba”, señaló el cartista.

“Bajamos la norma al Código Penal para que jueces y fiscales no encuentren más excusas para aplicarlo; para que las fuerzas públicas tengan el respaldo de la ley; que más allá, que sea legítimo o no, no tienen derecho a chantajear a todo el país y paralizar a 7 millones de personas. Pueden hacerlo con pasacalles, megáfonos, al costado. Tenemos que salvar la democracia”, fue su justificación.

La propuesta. Riera hizo referencia al texto incorporado mencionando que: “Produjere un obstáculo es incompleto, puede ser una cubierta quemada, clavo miguelito, un auto estacionado”.

“Le pusimos: El que cerrare, obstruyere o demorare de cualquier manera la libre circulación de personas y bienes por las rutas nacionales o internacionales, o cualquier otra vía pública de tránsito de calles, callejones o caminos nacionales, dentro del territorio nacional, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años”, detalló.

“Es lo que elegimos para no permitir medidas alternativas. Si no, despejan hoy, te procesan mañana, te dan medidas alternativas, y te vuelven a cerrar pasado mañana. Se tipifica como crimen”, dijo.

“Como en el caso anterior, que generó mucha polémica y resistencia, y a pesar de que están pidiendo derogar, dos más dos es cuatro. Hay una alianza extraña (...). Muchos de estos dirigentes apoyaron candidaturas dentro de mi partido, por ejemplo al número 2 del Ejecutivo, concretamente. En otros casos, tienen vínculos con sectores progresistas o de izquierda, porque hay audios de apoyo de estos senadores”, aseguró. “Con el apoyo de estos senadores vamos a tener posibilidad de tratar el jueves”, alegó el parlamentario.



