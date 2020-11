Retornó Cuevas y se jactó del apoyo de Mario Abdo

Retomó ayer a su banca el diputado de Colorado Añetete Miguel Cuevas, luego de nueve meses de estar privado de su libertad. Aseguró ser inocente y no dudó en cuestionar a los opositores.

El legislador de Paraguarí agradeció a sus colegas del Partido Colorado y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por el acompañamiento en este tiempo, las visitas a la cárcel y el apoyo que dijo recibir.

Anunció que pronto podrá demostrar con hechos que es inocente y que las acusaciones son falsas, porque surgieron de resultados de internas en su departamento.

VISITA DE ABDO. Cuevas presumió su estrecho vínculo con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, e invitó a sus colegas para acompañar hoy la visita del mandatario a Quyquyhó para la inauguración de un asfalto que une este distrito con Caapucú. “Ha de ser la décima visita como mínimo del presidente en el departamento. No es para hacer politiquería, sino para inaugurar obras”, se jactó.

El legislador estuvo con prisión preventiva siete meses en la Agrupación Especializada y dos meses con arresto domiciliario. Está procesado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, por irregularidades en su gestión como gobernador de Paraguarí.

Es el segundo, luego de Ulises Quintana, también de Añetete, que retorna de la cárcel.

CONTRA CAPITALINOS. El parlamentario cuestionó a sus colegas opositores de Asunción porque, según su opinión, no conocen la realidad del campesino ni la situación más allá de Calle Última. “Muchos colegas que utilizan términos para atacar a este Gobierno, les invito (a ir al interior), colegas, anivena jakopínteti (no solo critiquemos), vamos a presentar proyectos que reivindiquen la confianza que les dio el pueblo, no hacer solo politiquería aprovechando este curul, sino para saber lo que hace el gobierno de Mario Abdo”, manifestó.