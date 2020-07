Resistencia en Senado ante plan de más endeudamiento

La mayoría de las voces, entre las que en algún momento fueron sus aliados, en el caso del ex titular del Congreso, el liberal Blas Llano, e inclusive referentes de su propio equipo, el actual presidente del Senado, Óscar Salomón, no están muy convencidos con la nueva propuesta impulsada por el Abdo Benítez.

El reclamo mayoritario es justamente que no se hayan tomado medidas radicales contra las denuncias de corrupción con las compras fallidas de insumos médicos, y que ni siquiera se haya hecho eco del tema en su informe presidencial.

Hubo un compromiso por parte del Gobierno de equipar al país ante la pandemia, para lo cual el Parlamento aprobó USD 1.600 millones, y la ejecución más baja es justamente en el área más sensible que es salud pública.

El Gobierno decidió implementar la cuarentena y aislamiento social, medidas que fueron aplaudidas, pero que desencadenaron en desempleos y provocaron el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas, que ni siquiera pueden acceder a préstamos, a pesar de que están incluidos en la Ley de Emergencia.

“Anuncian un nuevo paquete de endeudamiento, supuestamente para reactivar la economía. La pregunta es, primero, ¿qué se hizo con los USD 1.600 millones? ¿Por qué se pretendió, en algunos casos, abusar de esa confianza que tuvo el Congreso, de otorgarle?”, fue el reclamo tajante de Llano, quien ahora ocupa su rol de opositor tras dejar la presidencia del Congreso.

“En segundo lugar, ¿qué credibilidad, qué crédito podemos darle al Ejecutivo, teniendo ese antecedente? Ese va a ser el principal punto de discusión”, remarcó.

Pero su correligionaria Zulma Gómez fue más directa, anunciando que su bancada no iba a acompañar ni un pedido de préstamo más, alegando el crecimiento de la deuda. “Hasta hoy no tenemos el proyecto. No conozco. Tenemos que saber de qué se trata, de qué fuente, la finalidad de esa inversión, ese endeudamiento. También sería faltar el respeto a mis compañeros si opino sin tener fuente real del proyecto”, dijo Salomón, quien recientemente asumió las riendas del Poder Legislativo.

Siendo referente del abdismo, y con el cargo que ocupa actualmente, el senador pide una mayor comunicación con el Poder Ejecutivo.

En los bloques de Patria Querida, Hagamos y PDP tampoco están muy conformes con la posibilidad de un mayor endeudamiento, por lo que por el momento no hay números favorables a las intenciones del mandatario.

Mario Abdo defendió el plan señalando que “no hay otro camino, no hay hoy; no lo hubo antes, ni lo va a haber mañana”.