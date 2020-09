Reportan 23 muertes más y lanzan un SOS desde el Hospital de Itauguá

Si bien se habla de una desaceleración, aún faltan semanas para llegar al pico de la pandemia en el país, y los médicos no pueden ocultar su desesperación por esta situación que los tiene con una sobrecarga enorme en las internaciones y terapias intensivas, sobre todo desde inicios de setiembre.

La Dra. Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá –uno de los centros de referencia y que concentran la mayor cantidad de casos, sobre todo del área Central, que es el nuevo epicentro del Covid-19– lanzó un angustioso SOS desde su cuenta de Twitter este domingo.

“¡¡¡Ayúdennos!!! ¡¡¡Estamos al borde!!! Conciencia por favor”. Fue el clamor que realizó.

Las cifras no son nada alentadoras, sobre todo en el Departamento Central, y aún falta pasar por lo peor para empezar un descenso de la curva.

Precisamente, el Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública, adelantó que el pico de casos podría darse en la primera semana de octubre. Además, que los casos seguirían con una duplicación cada dos semanas, como así también los decesos.

Respecto a la leve desescalada, indicó que no sabe si “esto es un respiro porque está superestresado el sistema, al tope. No tenemos mucho margen para tener más casos. No es para cantar victoria, pero sí es momento de revisar todo eso que dejamos atrás en salud, revisar los programas, la parte maternoinfantil, de vacunas, la parte de enfermedades crónicas, diabetes, cáncer. Nos vamos a tener que poner al día en pleno pico. Da un poco de esperanza que estemos en esta meseta. Es quizás la época del año que más casos tenemos, pero da cierto alivio el progresivo descenso”, dijo.

ÚLTIMO INFORME

Entre tanto, según el último informe divulgado anoche por el Ministerio de Salud Pública, hay un total de 505 nuevos positivos, de un total de 2.506 muestras recibidas, menos casos que días anteriores. El total de confirmados sube a 33.520. La cantidad de fallecidos a 659 con 23 nuevos decesos.

Central (8), Asunción (4) y Alto Paraná (6) fueron nuevamente las zonas con mayor tasa de mortalidad. Aunque también saltó Cordillera (2).

En cuanto a las hospitalizaciones, se reportó un total de 645 personas internadas –18 más que el día anterior–, de las cuales 147 están en terapia intensiva. Serían tres personas más en cuidados críticos en relación al informe del sábado.

Igualmente, en cuanto a los recuperados se informó de 582 pacientes que superaron la enfermedad, sumando así 18.117.

La ocupación de camas sigue manteniéndose en un promedio del 95%, teniendo en cuenta la variabilidad, hora a hora.