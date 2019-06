Repatriados: Vuelven de Venezuela tras egresar de Medicina

Al igual que Santacruz, otros 11 egresados de Medicina sueñan con ejercer la profesión tras lograr la repatriación.

“El Gobierno de Venezuela iba a gestionar nuestro regreso, pero nos dijeron que tardaría un poco más. No queríamos esperar más porque ya llevábamos varios meses de graduarnos y no podíamos trabajar porque no teníamos registro. Por eso decidimos comunicarnos con las autoridades de Paraguay para que nos ayuden a retornar. Yo no me quejo de Venezuela porque todo el estudio y estadía fue totalmente pagado”, comentó Santacruz.

En lo que va del año, ya suman 25 los connacionales repatriados desde Venezuela, según la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec).

Paraguay rompió las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana en enero de este año, después de que Nicolás Maduro asumiera su segundo periodo como mandatario.