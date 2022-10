Régimen de turismo (I)

RESPUESTAS: Se trata de un régimen especial de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a la importación de ciertos productos (más de 800 artículos: Electrónicos, informáticos, electrodomésticos, videojuegos, bebidas alcohólicas, cosméticos, perfumes, jabones, etc.) vs su comercialización a personas físicas no domiciliadas en el país. Decreto Nº 1931/19

INCENTIVO FISCAL - CONCEPTO: El incentivo fiscal consiste en que al momento de la importación el contribuyente deberá abonar el IVA ante la Dirección Nacional de Aduanas, sobre una base menor imponible, que se reduce del 100% general al 15%, sobre el cual aplicar la alícuota del 10%, siendo así la tasa efectiva del impuesto el 1,5%. Este IVA tendrá carácter de pago único y constituirá un gasto deducible en su declaración del IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (IRE). Ley 6380/19 - Art. Nº 85 y Art. Nº 90 inciso g). Decreto Nº1931/19 Art. Nº 4. Decreto Nº 3781/20 Art. Nº 1.

RÉGIMEN ESPECIAL DE INCENTIVO: De acuerdo al Decreto Nº 8048/2022 Articulo Nº 1, se establece excepcionalmente la modificación de la base imponible IVA para la importación de los bienes comprendidos en el Anexo al Decreto N° 1931/2019, sobre la cual se aplicará la tasa general del (10%) prevista en el inciso g) del artículo 90, de la citada Ley. La cual queda redactada de la siguiente manera: 1. Desde el 1 hasta el 30 de Noviembre - 10%. 2. Desde el 1 hasta 31 de Diciembre - 5%. A partir del 1 de enero de 2023 este régimen queda sin efecto.

BENEFICIARIOS DEL INCENTIVO: Podrán ser beneficiados los contribuyentes con las siguientes formas jurídicas: Sociedad Anónima, Sucursales, Agencia o Establecimientos de personas o entidades domiciliadas en el exterior, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad en Comandita por Acciones, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Sociedad en Comandita Simple, Sociedad de Capital e Industrial, por lo general empresas ubicadas en Ciudades Fronterizas como Ciudad del Este o Encarnación, que tienen la mayor afluencia de presencia de extranjeros que aprovechan el turismo de compras en Paraguay. Otros de los objetivos son reactivar la economía fronteriza con la reducción del IVA a la importación. E impulsar condiciones más competitivas a estos bienes y a las empresas que quieran trabajar con estos bienes.

CÓMO Y DÓNDE INSCRIBIRSE PARA EL RT: El contribuyente que desee beneficiarse con el Régimen de Turismo deberá inscribirse previamente en el registro habilitado especialmente por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), para lo cual deberá completar la Solicitud de Inscripción o Renovación en el formulario electrónico disponible en el Sistema de Gestión Tributaria Marangatu, cumpliendo con los siguientes requisitos: a) Tener el RUC en estado Activo. b) Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. c) Adjuntar el certificado de cumplimiento Obrero Patronal del IPS. d) Adjuntar la certificación expedida por el Ministerio de Industria y Comercio, en el cual conste que el interesado no sea: 1) Empresa maquiladora o submaquiladora. 2) Importadora con beneficios del Régimen de Materias Primas.3) Beneficiario de la Ley N° 4838/2012 “Que establece la Política Automotriz Nacional” y la Ley N° 4427/2012 “Que establece incentivos para la producción, desarrollo o ensamblaje de bienes de alta tecnología”. e) Tener una cuenta en el sistema financiero de plaza local, por medio de la cual realizará las transferencias de fondos para pagos de los bienes a ser importados o adquiridos de otro Contribuyente RT, en el marco del presente Régimen. Leer Decreto Nº 1931/2019, Resol. Gral. Nª 21/2019, Art. Nº 1 al 7.

(Continuará).

Lic. Lilian María Torres