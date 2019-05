Reforma fiscal: SET teme deslealtad del empresariado en el Parlamento

El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) participó ayer de un conversatorio con referentes del Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, en el Hotel Granados Park. Domínguez remarcó que el proyecto que se entregó hace dos días a la Cámara de Senadores tal vez no es lo que el Ministerio de Hacienda quería, ni lo que los empresarios paraguayos querían, pero se pudo lograr un término medio.

Acerca de las expectativas de aprobación en el Poder Legislativo, tal como fue redactada la normativa, indicó que “la esperanza es alta si se juega de manera leal” y remarcó que hubo una amplia participación de todos los sectores. Aseveró que se minimizó el riesgo de rechazo o importantes modificaciones al haber obrado como obró el Ejecutivo.

“Amenazas hay y muchas porque conocemos cuáles son las motivaciones de la clase política paraguaya. Tengo que hablar a calzón a quitado. Si cuanto menos se juega de manera leal, hablo de los que compusieron la mesa técnica y fueron parte de la redacción de esto, que son todos los gremios empresariales que tienen intereses creados. Si se juega de manera leal, en el marco de todo lo que se habló en la mesa, la esperanza es alta. Ahora, si se juega de manera desleal no puedo hacer pronósticos sobre lo que puede ocurrir. Manera desleal es que se vaya a hacer lobby en el Congreso el empresariado para destruir lo que se construyó con su participación. Eso para mí es desleal”, expresó.

Añadió que si todo sale bien, en junio o julio ya se podrá tener ley y a partir de allí empieza otro desafío, que es condicionar los ámbitos normativos y tecnológico para empezar a hacer funcionar el nuevo sistema tributario. Precisó que se necesitará todo el segundo semestre del presente año para hacer los trabajos de adecuación y recién se aplicarán los primeros cambios en enero de 2020. Los resultados de los mismos se verán en el 2021 y se estima incrementar los ingresos tributarios en un 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB), apuntó.

MÁS EQUIDAD. El funcionario del Fisco manifestó que la misión fue mantener un régimen impositivo sencillo, atractivo para inversionistas, con pocos y bajos impuestos, algo que se terminó cumpliendo. Comentó que se logró una mayor equidad, principalmente con la creación del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), puesto que el sector primario y secundario pasan a ser medidos con la misma vara.

Con relación al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), enfatizó que el punto con mayor disenso, pero finalmente se terminó aprobando tasas razonables, como el 27% para el tabaco, 11% para la cerveza y se eliminaron los gravámenes para vehículos nuevos y usados.

INCERTIDUMBRE. Luis Villasanti, presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), indicó que aún no pudo leer el proyecto presentado, pero coincidió con Domínguez en que habría deslealtad si es que un sector del empresariado propone nuevos cambios en el Congreso, puesto que ya todo se había acordado en las reuniones. No obstante, dijo que todavía no pudo cerciorarse si es que Hacienda respetó e incluyó todo lo que se pactó.

Por su parte, Beltrán Macchi, titular de la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), afirmó que el sector privado no está de acuerdo con los reajustes planteados por el Gobierno, atendiendo la coyuntura actual y el temor de que eso genere mayor contrabando.

Finalmente, Hacienda no pudo presentar el proyecto en forma conjunta y consensuada con el empresariado como esperaba inicialmente.

El Fisco hará su lobby ante la ciudadanía

Humberto Colmán, viceministro de Economía, informó que el lunes empezarán los diálogos con los parlamentarios y la divulgación en forma masiva con la ciudadanía sobre la reforma tributaria. Estima que el Congreso llame a audiencia pública para participar. Al igual que Domínguez, mencionó que el proyecto se abordó como nunca antes y se tuvo un diálogo con los sectores del aparato productivo y con la sociedad civil.

“Tenemos un proyecto trabajado con mucha gente, que creemos es muy bueno. Esperamos que se pueda analizar en profundidad. Tiene 150 artículos y cada uno tiene una lógica, un raciocinio bien pensado”, enunció.