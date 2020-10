Récord de votaciones anticipadas en EEUU

Más de 25 millones de estadounidenses habían votado hasta el viernes, por correo o en persona, según un conteo del US Elections Project, un sistema de estadísticas electorales en línea de la Universidad de Florida. Estas cifras récord se producen en medio de una elección fuertemente polarizada entre el multimillonario republicano Donald Trump, que se presenta a un segundo mandato, y el demócrata Joe Biden, que actualmente lidera las encuestas nacionales.

Aunque las cifras están actualmente a favor del ex vicepresidente de Barack Obama, la elección aún no se decidió, advierte el profesor Michael McDonald, quien está a cargo del conteo. “El voto fuertemente demócrata en este momento no debería ser un indicador de que Biden tiene la elección ganada”, previno McDonald en un análisis publicado en su sitio web. “Sí, los números son muy buenos para Biden”, dijo, “sin embargo, es muy probable que los republicanos se presenten a votar en persona el 3 de noviembre, el día de las elecciones”.

En total, 43 estados y la capital federal, Washington, establecieron sistemas de votación anticipada para la elección. Se solicitaron o enviaron casi 75 millones de papeletas por correo, más del doble de los 33 millones para los comicios de 2016, y las autoridades locales establecieron buzones o puntos especiales para depositar el voto. AFP