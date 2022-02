Reclaman nula condena por lavado proveniente del contrabando

No existen condenas por lavado de dinero precedente del contrabando, indicó ayer el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, señalando que esta fue la mayor queja en la reunión pautada con autoridades de entes encargados del control financiero, quienes pidieron la intermediación del segundo del Ejecutivo con el Congreso para mejorar los mecanismos de control.

Esta reunión fue convocada por Velázquez y se hizo a raíz de las denuncias del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, sobre el supuesto esquema de contrabando de cigarrillos y lavado de dinero del ex presidente Horacio Cartes, en connivencia con algunas instituciones, pero no se habló del tema en particular, sino más bien de las fortalezas y debilidades que tienen estas instituciones para el mejor control, según manifestó el vicepresidente.