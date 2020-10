El tratado internacional es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Al respecto, el senador Hugo Richer, del Frente Guasu, lamentó que el sector de la producción se haya pronunciado en contra.

"Increíble lo que estamos viviendo. Yo leí el proyecto del acuerdo el año pasado y no encontré nada que no sea lo que ya está en las leyes nacionales", afirmó este martes en una comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Seguidamente, subrayó que el problema de fondo es que no se da cumplimiento a las propias leyes del país y, por ello, "obviamente, no se va a aceptar". "Porque si un productor cumple con las leyes nacionales, no va a tener ningún problema con el Acuerdo de Escazú", agregó.

El legislador del partido de coalición de izquierda señaló que el rechazo del tratado podría ocasionar problemas a mediano plazo en la exportación de carne.

"Hoy, la Unión Europea está mirando seriamente el tema ambiental. Van a tener problemas con la exportación. Lastimosamente, esto no se tiene en cuenta y hay tantos argumentos falsos que no nos permiten un acuerdo sobre el tema", especificó.

Dijo que esta resistencia de un sector, incluso, implica un estancamiento en la disposición de nuevos parámetros ambientales.

El Frente Guasu planteó el lunes una declaración para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso Nacional el Acuerdo de Escazú, que había sido suscripto en setiembre del año 2018. La mesa directiva debía reunirse en la víspera y analizar si la propuesta es incluida en el orden del día de este jueves.

El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, sentó posición al respecto y entre sus argumentos esgrimió que el tratado internacional tiene incluido un "caballo de Troya, un cuchillo bajo el poncho" en su artículo 13, que aborda un principio precautorio.

Según Cristaldo, esto podría afectar el avance de la tecnología cuando aparezca una oposición ante una "simple presunción" de daño en el ambiente.

El Acuerdo de Escazú se polemizó en diciembre del año pasado cuando el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, relacionó tal proyecto con el aborto y la ideología de género, e invitaba a todas las iglesias a unirse contra su ratificación.

Luego reconoció que no tenía la información completa y el caso derivó en que la Cancillería retiró el Acuerdo del Congreso Nacional.