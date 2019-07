Reanuda esperando a Central

Las entradas, se adquieren en el club y en Ticketea, están: Gradería Sur Socios G. 20.000 y No Socios G. 30.000, Gradería Norte Visitante G. 30.000 y Local G. 20.000, Platea Socios G. 35.000 y No Socios G. 50.000, Preferencia Lateral Socios G. 50.000 y No Socios G. 70.000, Preferencia Central Socios G. 70.000 y No Socios G. 100.000.

Richard Ortiz, que sufrió una rotura muscular y se perdió la Copa América, comenzará a entrenar desde hoy a la par de sus compañeros. En el caso de Roque Santa Cruz, seguirá activando diferenciado por unos días más.