Radiografía del poder real

“Que se dejen de joder con el cuento que nosotros estamos financiados por el cartismo. Ni el Dr. Jorge Querey ni yo tenemos precio, hay que respetar más la trayectoria y la militancia de las personas. Eso de que, vos tenés que estar acá porque o sino sos funcional al Partido Colorado, es una estupidez, yo siempre dije que voy a ganar con votos colorados y con liberales también. Nunca fui parte de Concertación, ¿cómo le voy a restar votos? No soy funcional a nadie, la gente nos va votar porque somos diferentes y decimos ¡no! a la hipocresía política”.

En estos días salió a la luz una conspiración contra el intendente Mario Ferreiro, quien renunció en diciembre del 2019, tras el escándalo de una supuesta recaudación paralela. Dejó el cargo sin dar batalla política porque a su criterio ya había votos para la intervención y prefería salir sin traumas. La causa armada por la Fiscalía (Stella Marys Cano) terminó hace días con su absolución “de culpa y reproche por lesión de confianza y tráfico de influencias en la Municipalidad de Asunción”. No hubo apelación, lo cual abona la tesis de una causa montada y ratifica el uso del Ministerio Público como garrote principal del Partido Colorado y sus aliados coyunturales.

Como monje negro de esta historia aparece el socialista Camilo Soares, ex dirigente del PMAS, quien según las conversaciones publicadas por el diario ABC se alió con los dirigentes colorados para destituir a Ferreiro. Aparecen continuamente en los chats el diputado Arnaldo Samaniego (quien perdió ante Ferreiro), Daniel Centurión (concejal que debía suceder a Ferreiro tras el golpe y luego birlado por Nenecho Rodríguez), y el diputado Bachi Núñez. En la trastienda, el vicepresidente Hugo Velázquez citado para cada paso a darse. Y un omnipresente Horacio Cartes, como el patrón al que no hay que irritar, según los chats de Soares.

El telón de fondo es una larga lista de traiciones por el manejo de fondos para la campaña electoral del 2015 cuyo financiamiento fue atribuido justamente a Cartes. Esa fue una guerra mediática que se dio entonces entre los ex aliados socialistas de Avanza País que impulsó la candidatura de Ferreiro. Soares fue, se supo después gracias a la filtración de audios, el nexo principal con el sector tabacalero (entonces trabajaba en los medios de comunicación del grupo Cartes) y los otros que recibieron el dinero “sin saber el origen”.

CASOS SIMILARES. El caso Soares se suma a la lista de casos que radiografían el poder real. El destape muestra el mapa detallado del funcionamiento intestinal del Poder Judicial y el Ministerio Público, donde aparecen como grandes operadores los dirigentes políticos. Por eso, la batalla por los cargos en la Justicia tiene la misma épica que una elección popular. Allí están el control real, el cielo y el infierno, y el dueño es quien tiene la llave.

Si bien la ciudadanía es consciente de esta situación en términos abstractos, estremece ver cómo se opera con tanto descaro.

Así también fue el caso del poderoso senador Óscar González Daher. Aquella filtración de audios que mostró en forma escandalosa el antro de corrupción de la Justicia.

Otro caso que escandalizó fue el operativo A Ultranza, que evidenció los niveles a los que llegó el narcotráfico y el lavado de dinero. Esta tarea que requirió la cooperación internacional, evidenció cómo el narcotráfico tiene la capacidad operativa de nadar en mundos como la política, la religión, el agronegocio y el fútbol.

MÁS ALLÁ DEL CULEBRÓN. Los mensajes de WhatsApp seguirán generando asombro e indignación, pero si no hay sanción, será un nuevo fracaso institucional. No es posible que la Fiscalía no tome cartas en el asunto para depurar sus propias filas y que los principales manipuladores queden impunes. Lo más probable es que solo caiga sobre Soares, quien ya fue obligado a renunciar a la lista del Senado del movimiento de Euclides Acevedo.

Este affaire desnuda muchas situaciones y confirma que la hegemonía colorada no solamente se debe a su propia fuerza construida en décadas de clientelismo, prebendarismo y corrupción, sino de su capacidad para comprender y complacer las “debilidades” de sectores de la oposición que también consideran a la política como un trampolín para enriquecerse. El soborno como sistema para cooptar almas frívolas con las mieles del poder que desde la llanura se promete combatir. Y control fiscal/judicial para tener a raya a corruptos de nuevo cuño.

No hay triunfo mayor para la ANR que decir “son iguales a nosotros”. Y su trampa perfecta es hacer creer al opositor que puede ser uno de ellos.

(Euclides Acevedo, candidato presidencial de Nueva República)

CITA 1. Efraín Alegre tras visitar al embajador de EEUU: “Conversamos sobre el interés común que es el combate a la mafia. Juntos, venceremos al crimen organizado y a la corrupción”.

CITA 2. Santiago Peña (ANR) tras visitar al embajador de EEUU: “Conversé sobre mi visión del Paraguay y la importancia de la cooperación entre nuestros países”.

AL MANDO. Horacio Cartes asumió la presidencia de la ANR con la notoria ausencia de la cúpula oficialista que le hizo el vacío y el abrazo republicano sigue en lista de espera.

GUAIRÁ. Hoy eligen al gobernador para 7 meses. Hay un solo candidato que puede ser electo por 1 voto. Se hará un gasto electoral enorme porque la Constitución no estableció la sucesión.