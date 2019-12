“Qué vergüenza; es evidente que tiene algo que ocultar”

En efecto, el también colorado Ibáñez tuvo que renunciar a la Cámara Baja por un caso calcado al de Rivas, admitiendo que pagaba a sus caseros con dinero del Estado. “En ese caso no hubo dudas, la Fiscalía tenía comprobado por la ubicación del teléfono de los funcionarios, de él, etcétera”, rememoró la diputada liberal. Sobre Rivas, dijo que no tiene escapatoria. “Me alegro que se haya descubierto que él no estaba de reposo, porque cuántos años viene alargando el caso”, se preguntó la legisladora.

“Me parece que tienen que ya entregarse los que tienen que entregarse, renunciar los que tienen que renunciar. Han cambiado los tiempos, la ciudadanía presiona, entonces también los fiscales se ven compelidos a actuar, los jueces también”, señaló Amarilla, aplaudiendo el trabajo del juez Penal de Garantías Raúl Florentín, quien ordenó la captura de Rivas.

“Se están viviendo otros tiempos, lentamente pero otros tiempos. Este año fue atípico para el Paraguay, dejó parlamentarios expulsados, presos. Así que está fea la situación para ellos, van a tener que aggiornarse y tomar en cuenta que las cosas cambiaron. No hay más el 100% de impunidad, digamos que hay 80%, pero no van a ir muy lejos. Lo mismo el caso de (Javier) Zacarías, no le dieron prisión preventiva pero no se va a escapar. Cada vez está más difícil para ellos. Se va cerrando el cerco”, apuntó.