PT busca una salida a su encrucijada tras la anulación de Lula

SÃO PAULO - BRASIL

El Partido de los Trabajadores (PT) busca una salida para las elecciones del 7 de octubre después de que la Justicia anulara la candidatura de Lula da Silva y tiene los días contados para nombrar a su sustituto si no quiere quedar fuera de la contienda electoral.

Faltando poco más de un mes para las elecciones presidenciales, el PT deberá definir en los próximos días la estrategia de la formación después de que el Tribunal Superior Electoral vetara la presencia de Lula en la carrera electoral por estar condenado en segunda instancia.

El primer paso para definir la nueva hoja de ruta llegará hoy lunes, cuando el hasta ahora compañero de fórmula de Lula y posible sustituto, Fernando Haddad, se reunirá con su padrino político en la prisión donde el ex presidente cumple desde abril una pena de 12 años por corrupción. Desde la cárcel, el otrora líder sindical y obrero deberá poner en marcha todas sus habilidades políticas para delinear los próximos movimientos de su partido, que tiene hasta el 11 de setiembre para indicar un nuevo candidato.

Aunque el PT no lo reconoció explícitamente, la idea dentro de la formación es que, tras el veto a Lula, la candidatura sea asumida por Fernando Haddad y la comunista Manuela D’Ávila se convierta en su compañera de fórmula para los comicios.

No obstante, a pesar de la decisión de la Corte Electoral, el PT insistió este fin de semana en mantener viva la imagen de Lula y transformó la propaganda electoral televisiva en un alegato de defensa a favor del ex presidente, quien apareció en las imágenes, aunque sin ser identificado explícitamente como abanderado del partido. En su gira por el noreste del país, bastión electoral de Lula, Haddad volvió a asegurar que debe ser el pueblo quien decide quién es el presidente. “Nosotros hicimos un pacto interno (en el PT) que no fue quebrantado hasta hoy: Vamos a defender la democracia en primer lugar”, declaró Haddad.

El ex ministro de Educación y ex alcalde de São Paulo precisó que nadie conversó con Lula desde que el Tribunal Electoral tomó la decisión, ya que las visitas no están permitidas los fines de semana.