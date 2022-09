Protestas contra Jair Bolsonaro llegan a escenario principal de Rock in Río en Brasil

Las protestas contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegaron hasta el escenario principal del Rock in Río.

En la noche anterior, pero en otro escenario más pequeño del Rock in Río , la banda Francisco, el Hombre había pedido que se "derrumbara del poder" al Jefe de Estado de Brasil , Jair Bolsonaro , que opta por la reelección el próximo 2 de octubre, enfrentándose al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Capital Inicial, primer grupo en presentarse este viernes en el escenario principal del Rock in Río, dejó muy en claro su mensaje contra Bolsonaro en el "stage" más grande del evento.

Los gritos contra el líder de la ultraderecha brasileña se habían limitado a los escenarios secundarios del Rock in Río y hasta ahora no habían sido escuchados en el Mundo, el principal del festival y en donde se presentan principalmente reconocidas bandas internacionales.

Pero en la presentación de Capital Inicial, que llenó el escenario y tuvo una gran recepción, el cantante Dinho Ouro Preto impulsó las protestas contra el gobernante al salir en defensa de la democracia brasileña y advertir que "no habrá golpe".

Se trata de una referencia a las supuestas amenazas de sectores ultraderechistas de promover un golpe de Estado en caso de que Bolsonaro sea derrotado en las elecciones por Lula, candidato por una amplia coalición de izquierda y que lidera todas las encuestas de intención de voto, con cerca del 44% del favoritismo, por encima del 12% que se le atribuye al actual mandatario.

El discurso político de Ouro Preto cuando Capital Inicial interpretaba "Fátima", uno de sus éxitos, fue el punto de partida para que gran parte de los 100.000 asistentes a los conciertos de este viernes comenzara a corear protestas contra el líder ultraderechista.

"Bolsonaro ve a que te den por el cu...", coreó repetidas veces el público mientras que Capital Inicial, pese a no hacer ninguna mención, acompañó los cánticos con gestos y con el ritmo de sus instrumentos.

Las protestas se intensificaron en la canción siguiente, "Qué país es ese", un emblema del rock brasileño y que hace referencia a las históricas desigualdades del país.

Capital Inicial fue el encargado de abrir los conciertos en el escenario Mundo en una jornada en que antiguos grupos punk serán las principales atracciones, entre las cuales Green Day, Avril Lavigne y Fall Out Boy.

La nueva edición del Rock in Río, la vigésima primera en su historia y la novena en la ciudad brasileña en donde nació en 1985, llegó este viernes a la quinta de siete jornadas. El festival organizó conciertos los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de setiembre.

Para el evento de este año fueron programados conciertos de bandas como Iron Maiden, Coldplay, Greenday, Guns N' Roses, Justin Bieber, Demi Lovato, Gilberto Gil, Dua Lipa, Post Malone, Fall out boy, Camila Cabello y Avril Lavigne.

El Rock in Río, con un concierto en el que participaron antiguos y nuevos cantantes, y grupos brasileños, rindió este viernes homenaje a su histórica edición de 1985 en Río de Janeiro, la primera de las 21 del festival, que concluyó con una interpretación especial de "Love of my life" de Queen.

La organización del festival invitó a artistas brasileños que participaron en la edición inicial, como el grupo Blitz y los cantantes Alceu Valenca, Ivans Lins, Pepeu Gomes y Elva Ramalho, para intentar recrear el ambiente del Rock in Río 1985 con los éxitos de la época en el llamado "El homenaje".

La edición de 1985 es considerada histórica debido a que, además de haber sido la primera, fue la que más público atrajo, con cerca de 1,4 millones de espectadores en 10 días de conciertos. Además, contó con presentaciones históricas, como la de Queen, con un Freddie Mercury que se robó todas las atenciones y que interpretó "Love of my life".