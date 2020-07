Proponen cordón sanitario en ciudades que están en fase 4

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, afirmó ayer que recomendará al Ministerio de Salud establecer una especie de “cordón sanitario” en aquellas cabeceras departamentales que ya entraron en la fase 4 de la cuarentena sanitaria.

Indicó que lamentablemente existen personas que aún no toman conciencia de la situación y del aumento de los casos de contagio de Covid-19. Mencionó que existe cierto temor de que los eventos sociales como fiestas y otros acontecimientos se lleven a cabo en gran medida en aquellas ciudades que están fuera del área metropolitana. Acevedo indicó que pedirá a la Fiscalía General del Estado, a la Policía Nacional y a autoridades departamentales que controlen el acceso de toda persona a ciudades del interior estableciendo una especia de “gendarmería” y “cordón sanitario” para evitar la propagación del coronavirus. “Le sugeriré a la gente del Ministerio de Salud que vamos a tener que pedir a ciudades como Encarnación, Misiones, Concepción, Caazapá, que tengan un cordón sanitario para los que entran como se hacían antes de tal manera a evitar que haya un brote, porque siempre hay unos pícaros que lamentablemente no aprendieron y no tomaron conciencia, estos 4 meses eran de aprendizaje y algunos lamentablemente siguen aplazados porque no entienden. Yo sugeriría que en estos lugares donde ya están en fase 4 se ponga un cordón sanitario y que policías, Fiscalía y gente de esa Municipalidad puedan ejercer algún tipo de control para que se sepa quién viene y para qué viene, no para prohibir el tránsito, o sino no tiene sentido la regionalización de las fases”, sostuvo. Acevedo se refirió a denuncias de supuesto descontrol en algunas ciudades este fin de semana y añadió que los controles serán más duros. “Lamentablemente vamos a tener que recurrir a una especie de gendarmería de los encuentros sociales”, refirió. A su criterio, si los municipios o gobernaciones incluyen cordones sanitarios y controles sobre las actividades e ingresos a las ciudades, se podrá tener un mayor conocimiento sobre el movimiento en las zonas. El secretario de Estado indicó que en caso de que no se cumplan con las medidas o no realicen este tipo de verificaciones, se podría llegar a una situación terrible por medio de un rebrote nacional del Covid-19 en la población. “Voy a pedir ayuda a la fiscala general”, expresó.



nueva amenaza a la salud



