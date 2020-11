Productores piden condonación de deudas y marchan con maquinarias

"El pedido de auxilio que hacemos al Gobierno es de hace años y no llegamos a ningún puerto positivo, no hay una respuesta favorable", aseveró Daniel Matwijczuk, presidente del Gremio de Productores del Paraguay, explicó a Monumental 1080 AM

Al respecto, señaló que desde esa zona del país están viendo que las autoridades no quieren ayudar "al que trabaja, pero al que no trabaja le dan un subsidio".

Matwijczuk indicó que son medianos productores y que la cuenta actual en diversos entes bancarios y de firmas proveedoras de insumos alcanzaría unos USD 4 millones.

"No es mucha plata para un Estado y con eso ayudarán a la reactivación económica", expresó.

La movilización de este sector contará con el apoyo de productores de los distritos de Fram, Cambyretá, Capitán Miranda, Obligado y Alto Verá, entre otros municipios de Itapúa.

Actualmente, se encuentran en la ruta PY06, zona de Calle A Capitán Miranda, desde donde partirán con sus tractores, cosechadoras y camiones, rumbo a la capital del país.

Los productores señalan que esta situación es producto de las adversidades climatológicas que se suscitaron en el país y que han dejado pérdidas millonarias en el sector.

Los productores se habían reunido con el anterior presidente del BNF, Daniel Correa, quien le había manifestado que el inconveniente para la compra de sus deudas fue la falta de una ley que lo autorice, informó el corresponsal de Última Hora, Antonio Rolín.

En total son aproximadamente unos 50 productores que ya no tienen créditos en ningún lado, debido a la imposibilidad de pagar las deudas contraídas y fueron judicializadas.