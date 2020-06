“Producción musical está creciendo, cada vez hay más creatividad”

“El productor musical se encarga de supervisar todos los procesos de la parte musical de una canción o todo un álbum. Debe acompañar con sabiduría la elección de canciones, arreglo, contratación de músicos, editores y mezcladores, guiar al intérprete a mejorar al 100% su calidad”, explica Sergio Cuquejo, reconocido productor, arreglador y pianista de nuestro país.

Ampliando el punto, el músico comenta que en los años 70 el productor se encargaba de absolutamente de todo; “recibía el dinero y lo administraba y era encargado de darle un sonido al artista, como es el caso de Quincy Jones, George Martin, entre otros”.

“La producción en Paraguay está en crecimiento, cada vez hay más creatividad. Todavía faltan profesionales pero el talento indiscutiblemente juega un buen papel. Nuestros vecinos Argentina y Brasil tienen mucho mercado, eso genera competitividad y grandes profesionales”, añade el también pianista que está al frente de Spirit And Sound, empresa dedicada a la Producción Musical.

calidad y recursos. Cuquejo, quien ahora desarrollo el Curso de Producción Musical Gratis en cuarentena, resalta que es clave priorizar la calidad, incluso en medio de la escasez de recursos.

“El mayor desafío es hacer con pocos recursos lo que el cliente sueña. Es decir, no importa cuánto tengas, lo importante cuánto lograste con esos recursos. No olvidemos que, además de enriquecer la cultura de un país, contamos historias con las canciones, hay temas que te marcan la vida”, apunta el profesional, formado en Berklee College of Music, en Hollywood y México DF.

LOS RETOS. A lo largo de su trayectoria, este productor que ha trabajado para Universal Music México, entre otros, reconoce que ha tenido “muchos desafíos”, desde hacer un capítulo por día, en una novela, hasta escribir arreglos para la visita del Papa en tiempo récord, destaca. “Fueron muchas obras y mucho aprendizaje. Recientemente, el mayor desafío fue hacer sonar los teléfonos celulares en una producción; eso sí es un gran desafío en una mezcla”, apunta.

Por otro lado, el músico confiesa que está convencido en la necesidad de buscar un sonido propio. “Creo firmemente en la búsqueda del sonido propio, no copiar a nadie, tratar de lograr una sonoridad auténtica que describa quien uno es; ese es el mayor desafío de un productor. Tener variedad pero sobre todo identidad, ser único y competitivo”, subraya.

NECESIDADES. Cuquejo resalta que siempre hará falta un productor musical, al que habría que añadirle el productor ejecutivo, que es otro engranaje de la producción; “aunque creo que faltan más recursos para poder llegar a altos estándares”, dice.

“Hoy en día, el Home Studio está de moda, casi todos los músicos tienen su propio estudio de grabación, eso fomenta el aprendizaje y creatividad, pero a la hora de despegar necesitamos un publicista que posicione las canciones en las radios, en listas de reproducciones y así generemos hitos musicales”, concreta.

Curso gratuito. Por otro lado, Sergio tiene la idea que en un proceso de aprendizaje y reconversión permanente, es importante compartir los conocimientos para ir creciendo y avanzando.

“Es relevante compartir lo aprendido con los demás, es por eso que se me ocurrió hacer un Curso de Producción Musical Gratis en cuarentena; así nos reinventamos, y esos músicos, que a lo mejor dependían de los shows, hoy pueden hacerlo desde sus casas con una mejor calidad teniendo en cuenta lo aprendido. Es un tema técnico, pero abarca todos los niveles. Creo que ayudará a muchas personas a superarse y encontrar una salida económica en tiempos de Covid-19”, apunta el productor.