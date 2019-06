Presunciones

Si alguien preguntara a cualquiera en este país acerca de si cree que el funcionario nombrado, contratado, comisionado o elegido es corrupto o no, les aseguro que más del 90% respondería que sí lo es. Entre los grandes salarios del sector sin las responsabilidades de los mismos, hasta el volumen de compras de bienes y servicios por parte del Estado subyace la presunción de que nuestros mandatarios se están morfando el país a mandíbula batiente. De ahí que la declaración jurada del ministro de Hacienda no convence y ha sido sujeto de burlas. Nadie puede creer que alguien que estuvo en el Banco Central o en el IPS, donde se recauda casi dos millones de dólares diarios, se compran medicamentos por valores altísimos o se contratan guardias innecesarios, el ex titular del mismo y su Consejo no se hayan quedado con alguna porción. A un Filártiga que pasó por ahí le decían el chico 10, por el porcentaje que afirmaban se quedaba, y otro pariente suyo huyó despavorido al ver el tamaño de la metástasis de ese organismo canceroso. Es difícil creer lo que algunos dicen que en realidad el sector público no hace rico a nadie cuando está instalada en la idea ciudadana de que ser simplemente “vista de aduanas” puede significar un salto enorme de la pobreza a la riqueza ostentosa. Presume mal y acertarás parecía ser solo un dicho argentino común que en el Paraguay más pastoril se estableció la idea de que el que pasó por el sector público y no comió es un vyro (tonto).