Postulante al cargo de ministro de la Corte asegura que no copió ni ayudó en examen.

Se trata de Rubén Darío Romero Toledo, ex integrante del Consejo de la Magistratura , quien se presentó al examen de conocimiento para ocupar el puesto que dejará vacante la ministra de la Corte, Miryam Peña Candia , quien cumplió los 75 años el pasado 17 de enero.

“Cuando yo estaba pasando ya la última parte (del examen) en limpio me llama una persona hacia atrás (Óscar Rodríguez Kennedy)”, indicó Romero Toledo en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Siguió explicando el hecho y mencionó que da vuelta, pero no escucha lo que Rodríguez Kennedy le había dicho. “Después me dijo que se había terminado la tinta de su bolígrafo, pero solucionó no sé cómo”, agregó.

El hecho fue transmitido este miércoles en vivo en el sitio web del Consejo de la Magistratura. Romero Toledo estaba ubicado en frente y Rodríguez Kennedy estaba atrás. Los dos fueron sorprendidos por las cámaras charlando en plena prueba.

Postulantes a magistrados Rubén Darío Romero y Rodríguez Kennedy, postulantes al cargo de ministros de la Corte fueron captados dictándose las respuestas en pleno examen. Video: Gentileza.

Romero Toledo aseguró que “no podía ayudar ni copiar” y que él no cometió ninguna irregularidad en su examen. “Yo te puedo asegurar que no hubo ninguna irregularidad”, puntualizó.

Rodríguez Kennedy, ex juez y padre del intendente de la Comuna de Asunción, Óscar Rodríguez, obtuvo un total de 18 puntos de 20 en la prueba, mientras que Romero Toledo logró obtener 15 puntos.