¿Por qué fracasó Chilavert en las elecciones?

El ex arquero de la Selección Paraguaya, José Luis Chilavert.

El ex futbolista José Luis Félix Chilavert González se presentó como candidato a presidente por el Partido de la Juventud Fuerza Joven, junto a Sofía Clara Scheid Vázquez, una especialista en el campo de la educación.

Al histórico arquero de Vélez Sarsfield no le fue bien en la jornada electoral, pues obtuvo unos 24.284 votos, según los resultados oficiales, lo que representa apenas el 0,8% del total. Una cifra irrisoria considerando que se trata de una figura polémica, exitosa, de fácil acceso a los medios y todavía con fuerte presencia en el ámbito deportivo.

José Luis Chilavert navegó por distintas aguas en la política apoyando a sectores antagónicos. En 1996 respaldó al candidato a intendente liberal Martín Burt y 11 años después apoyó a Luis Alberto Castiglioni en las internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Entre las propuestas de gobierno que recoge la página web del ex deportista y empresario figuran el fortalecimiento de la educación, el mejoramiento del sistema de salud, la estabilidad macroeconómica, el combate a la inseguridad y el mejoramiento del sector energético, entre otros.

A criterio del politólogo y sociólogo Marcello Lachi, el ex arquero es un referente del protofascismo.

Lea más: José Luis Chilavert, el candidato avalado por su carrera deportiva

¿Por qué no prendió su figura en el electorado nacional? ¿Por qué su fama y reconocimiento internacionales no fueron suficientes?

Variables

Una preferencia electoral también es resultado de una serie de combinaciones, no simplemente de estructura, propuestas bien diseñadas o buena imagen.

Un candidato adquiere o pierde fuerza o puede convertirse en una sorpresa de acuerdo con un conjunto de variables que intervienen en una coyuntura determinada.

A esto se suman factores, como la intensidad de la campaña de difusión o comunicación, incluyendo público objetivo determinados, el apoyo al candidato de parte de comunidades o gremios de origen o vinculados; la intensidad, el tiempo y los recursos aplicados en la campaña, entre otros.

Al reconocido como el segundo mejor portero sudamericano del siglo XX podría haberle faltado la fuerza de una organización política de base que extienda su figura y potencial, al tiempo de aplicarle, por su parte, una mayor intensidad a su campaña.

Nota vinculada: Chilavert vota sin mucho ruido e insta a participar en las elecciones

Chilavert, si bien es rechazado por un sector de la sociedad por su discurso conservador, también es reconocido y hasta admirado por muchos.

Sin embargo, según analistas, su figura no está arraigada plenamente en el imaginario del elector. De alguna manera sigue siendo como el personaje de afuera, “convocado por la Selección”, que de vez en cuando llega a Paraguay.

Es decir, carece de la imagen de un arraigo claro y firme que genere la empatía y confianza requeridas en una competencia electoral para atraer votos; pues se busca alguien que está empapado con la realidad que busca administrar, que vive y sufre con ella. De alguna manera, su figura podría haberse asociado con la de alguien “de paso”.

Registró, además, un proceso débil de acercamiento al elector o por lo menos de bajo impacto mediático.

Mensaje

Por otro lado, su mensaje no fue preciso respecto a sus propuestas y proyectos de gobierno, resultándole difícil transmitir un factor diferencial aglutinador durante sus escasas apariciones en los medios y actos públicos.

Además de su fuerte personalidad o sus frases radicales, se considera que Chilavert no pudo tampoco capitalizar los votos indecisos o descontentos o aquellos relacionados con el hartazgo ciudadano, como fue el caso del candidato Payo Cubas, del Partido Cruzada Nacional, quien se apropió de este segmento, con un discurso populista, logrando más de 690.000 votos y ubicándose como tercera fuerza política.

Saludo a Peña

El ahora ex candidato a la presidencia de la República —a través de su cuenta en la red social Twitter— le felicitó por la victoria a Santiago Peña. “Felicidades por el éxito del Partido Colorado, deseo que tengan un excelentísimo gobierno y no te olvides de la gente humilde que pasa hambre en nuestro país”, escribió el ex futbolista al presidente electo.