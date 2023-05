Unas 1.300 personas se congregaron en el sitio para denunciar un supuesto fraude electoral en las elecciones generales del 30 de abril pasado.

Asimismo, se triplicó la cantidad del personal antimotines y se observó una formación de uniformados, que normalmente no se solía hacer en días pasados, ocupando ambos carriles de la avenida Eusebio Ayala, en Asunción, señaló un informe de Telefuturo.

En el lugar también se instalaron carros hidrantes, ubicados detrás de la barrera de policías. En principio se haría un acercamiento a los líderes para solicitar el despeje de arteria. Se habla de un eventual desalojo frente a este contexto.

Además, se constituyeron en el lugar agentes del Ministerio Público.

Manifestantes frente a un inmintente despeje de zona del TSJE.jpeg Foto: Dardo Ramírez.

En la víspera, el ministro del Interior, Federico González, conversó con la prensa y habló acerca de la llegada de un nuevo contingente de indígenas a la protesta, que no tiene mucha idea del motivo de la movilización y habrían sido llevados al lugar por otras personas.

Manifestó que hay grupos que quieren volver a sus comunidades y que sus líderes no les permite. Les obliga a participar de la manifestación, que esta jornada cumple 16 días, y que había sido iniciada por seguidores del líder de Cruzada Nacional, el ex senador y ex presidenciable Paraguayo Cubas.

Manifestación en zona del TSJE de este martes 16 de mayo.jpeg Foto: Dardo Ramírez.

Posteriormente, se fueron sumando a los reclamos al Tribunal Superior de Justicia Electoral otros sectores de la oposición, principalmente, de la Concertación Nacional.

En este marco, la Fiscalía dictó el domingo último siete órdenes de detención contra manifestantes, que un día antes habían lanzado supuestamente amenazas contra los ministros del TSJE, a través de audios y videos que se viralizaron en las redes sociales.

El órgano electoral amplió su denuncia incluyendo esta situación.

Las detenciones se emitió contra Esteban Estragó Queirolo (59), Rodrigo Andrés Piatti Morinigo (42), Darío Camelli Melgarejo (30), Jorge Ramón Gamarra Brítez (26), Sebastián Brítez Medina, William Andrés Campuzano Ruiz (39) y Adalberto Fernández Mendoza (33).