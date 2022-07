Policía detiene al sospechoso de acabar con la vida de un joven

Maciel Sanabria fue capturado este lunes, a las 11:25 aproximadamente, en un camino de tierra del barrio Arroyo Porã, del distrito de Cambyretá.

El comisario Hugo Florentín, jefe del Departamento de Investigaciones de Itapúa, informó a Última Hora que del poder del sospechoso fueron incautados un celular, un cargador de teléfono y un par de calzados.

"A nosotros nos confesó (que cometió el crimen), pero no se puede sostener eso solo con manifestaciones. Uno no puede declarar en su contra. Tenemos que encontrar elementos que sostengan su versión. Nosotros pensamos que había una persona más en el lugar del hecho que por razones desconocidas desapareció. No puedo decir que ayudó o motivó (al asesinato), pero llamó a una tercera persona para avisarle que ocurrió ese homicidio", expresó.

Aseguró que esa persona ya está plenamente identificada y que ya la están buscando. Dijo que es difícil que se presente a la Justicia, porque posee una orden de detención por tráfico ilícito de estupefacientes.

El jefe policial, además, comentó que el ahora detenido era amigo del fallecido, pero últimamente tenían "muchas grescas". El sospechoso le dijo que el viernes pasado protagonizaron una pelea en una vivienda particular y que por eso supuestamente acabó con su vida este domingo.

Personal del Departamento de Investigaciones obtuvo información acerca del posible paradero del sospechoso, por lo que, a bordo de un vehículo particular, se constituyeron en el lugar mencionado y en un momento dado observaron a una persona con similares características físicas que la persona buscada y, al tratar de verificar e identificarlo, el hombre se percató de la presencia policial y emprendió una rápida huida.

El sospechoso saltó un tejido frontal para luego pasar sobre otro tejido lateral de un patio contiguo, haciendo caso omiso a la voz de alto de los uniformados, siendo finalmente alcanzado en el predio de una vivienda, donde lograron reducirlo, constándose que el mismo posee orden de detención preventiva firmada por la fiscala Griselda González, de la Unidad Penal 11 de Encarnación.

El cuerpo de Gabriel Zarza fue encontrado por vecinos del barrio Santa María, de Encarnación, totalmente ensangrentado en el inquilinato donde residía. La víctima fue asesinada con mucha violencia y hay signos de que luchó para defenderse, informó Antonio Rolín, periodista de Última Hora.

El cuerpo presenta varias heridas de arma blanca, localizadas en dos grandes sectores; una es en la región de la cara y la cabeza y, por otro lado, en la zona del corazón, en el pecho.

“Tenemos varias lesiones con mucha violencia, con fracturas importantes a nivel del rostro, pérdida de piezas dentales, pérdida del globo ocular, fractura en el miembro superior, muchas lesiones de defensa y aparte lesiones tipo puñal en la zona del corazón”, relató el médico forense Pablo Krummel, en comunicación con una radio local.

Intervinieron agentes de la Comisaría 59ª del barrio Santa María de Encarnación, funcionarios del Ministerio Público a cargo de la fiscala de turno, la abogada Griselda González, y personal de Criminalística.