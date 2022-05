Policía aprehende a sospechosos de atentar contra intendente

Los aprehendidos fueron identificados como los hermanos Héctor Fabián Martínez Medina, de 37 años; Braulio Martínez Barrios e Ismael Gustavo Martínez Medina, mayores de edad, informó el periodista de Última Hora Édgar Medina.

El operativo estuvo encabezado por la fiscala de turno de la ciudad de Presidente Franco, Liliana Denice Duarte, acompañado por personal de esta Subcomisaría 31ª con apoyo de otras dependencias policiales aledañas y personal de las oficinas técnicas.

El intendente Derlis Benegas denunció este lunes que su vehículo fue interceptado y cuatro personas efectuaron disparos para luego chocar varias veces contra el rodado en el que él se desplazaba. Además de los que fueron reconocidos y detenidos, habría un cuarto implicado.

El jefe comunal aseguró que no recibió amenazas y señaló como el posible motivo del ataque una deuda que la Municipalidad tiene con el padre de los supuestos responsables, el ex concejal colorado Silvio Martínez. El hecho se registró a unos 2 km del centro urbano de Domingo Martínez de Irala, Departamento de Alto Paraná.

“Me cerraron el camino desde un vehículo negro y empezaron a disparar. Yo les reconocí, desvié un poco y ahí empezaron a disparar. No me acertaron a mí, creo que una bala acertó el vehículo. Me siguieron, fui hasta la comisaría más cercana, me chocaron, tuve la suerte de escapar”, contó el intendente a Monumental 1080 AM.

Para el jefe comunal, la única razón que tendrían estas personas para atacarlo sería una deuda de G. 8,5 millones que la Comuna tiene con su padre, el ex concejal Silvio Martínez.

“No hay fondos por el tema de la pandemia, es muy complicada la recaudación y la administración prioriza pagar a los concejales que trabajan día a día. Quedaban seis personas a las que se les debe, pero se está pagando a la mayoría”, justificó.

Los intervinientes incautaron un automóvil de la marca Toyota, modelo Auris/2006, color negro, en el cual se desplazaban los supuestos autores, así mismo quedó incautado por disposición fiscal el vehículo del intendente, de la marca Nissan, modelo P15 Kicks 4 x 2, color blanco, techo negro, año 2022. Cabe mencionar que también fueron incautados como evidencias algunas prendas de vestir.

Se convocó al lugar a personal del Departamento de Investigaciones, al Departamento de Criminalística, quienes realizaron pruebas de nitritos y nitratos a los tres aprehendidos, quienes serán remitidos a esa Dirección de Policía a disposición de la Justicia.