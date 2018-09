Polémico "ritual de sanación" a anciano indígena

El autor es Serafín Navarro, quien dice ser pastor evangélico oriundo de Curuguaty. En comunicación con Monumental 1080 AM dijo que fue el abuelo quien decidió entregarle los objetos “que suele precisar para rituales de brujería”, porque se sentía atormentado.

“El señor decidió darme los objetos que se usan en la práctica cultural indígena, entonces yo puse en una bolsa y llevé; pero alguien de su familia se enteró, se enojó e inmediatamente llevé los objetos y le devolví”, señaló.

Navarro indicó que fue hasta el lugar para orar por el anciano y "liberarle de espíritus malignos", luego de que le manifestara que se sentía muy mal. Antes, retiró de la vivienda las pertenencias del afectado.

Consultado sobre el porqué filmó el hecho, justificó que lo hizo para resguardarse, como una prueba del trabajo que realiza. No obstante, dijo que accidentalmente fue viralizado en las redes sociales. “Yo sentí luego que iba a crear algún conflicto, entonces filmé para un documento”, reconoció.

Por otro lado, también fue consultado sobre su preparación como predicador, a lo que contestó que desde los 15 años empezó a trabajar en el área, luego de haber recibido una oración por querer quitarse la vida.

Al ser consultado sobre los procesos que se deben superar para convertirse en pastor, respondió: “El ser pastor es un don dado por Dios, pero el oficio también se puede dar a los hombres. Para ser un pastor uno tiene que ser llamado por Dios y también tiene que ir al curso de Teología y el conocimiento de la Biblia. Yo uso la Biblia”.

Finalmente, el hombre manifestó que no cobra por las oraciones que hace, sino que recibe donaciones y vive de ello. “Mucha gente ve cómo trabajo y me ayudan a cubrir mis gastos. Vivo del aporte que me hace la gente, no tengo ninguna tarifa”, concluyó.